Во время акции протеста в Нью-Йорке ранены двое полицейских

Два полицейских из Рочестера, штат Нью-Йорк, были серьезно ранены, а восемь человек арестованы по обвинению в хулиганстве рано утром в пятницу в ходе акции протеста.

Более 200 демонстрантов, требующих справедливости при рассмотрении дела убитого афроамериканца Дэниела Пруда, который задохнулся во время содержания под стражей в полиции, вступили в ожесточенные столкновения с полицейскими. Как сообщает New York Post, город быстро погрузился в хаос, поздно ночью в нем начались поджоги, акты вандализма и грабежи. Большая толпа демонстрантов спустилась к зданию департамента общественной безопасности Рочестера, забросав полицейских камнями и бутылками. Полицейским с колотыми ранами и ушибами оказали помощь в местной больнице. Перед забаррикадированным полицейским участком протестующие скандировали "Жизнь черных имеет значение" и "Чего мы хотим? Правосудия. Когда мы этого хотим? Сейчас".

По данным газеты Democrat and Chronicle, восемь протестующих - мужчины и женщины в возрасте от 24 до 60 лет - были обвинены в хулиганстве и погромах. Им грозят реальные сроки тюремного заключения. Беспорядки в Рочестере начались сразу после того, мэр города Лавли Уоррен заявила поздно вечером в четверг, что приостанавливает работу всех семи полицейских, вовлеченных в дело Дэниела Пруда, добавив, что сделала это "вопреки совету адвоката".

В среду в соцсетях была обнародована запись, сделанная 23 марта камерой на теле одного из полицейских. 41-летний Пруд, полностью обнаженный и закованный в наручники, сидит на земле в окружении семи смеющихся полицейских. После один из полицейских начал применять удушение, держал его голову вниз, пока тот не перестал двигаться. У афроамериканца была диагностирована смерть мозг и он был отключен от аппаратов жизнеобеспечения через неделю.

Во время протестов, которые продолжались с вечера четверга до утра пятницы в Рочестере, полиция стреляла перцовыми шариками, оттесняя демонстрантов в шортах, джинсах и футболках, которые прикрывались зонтиками. Действия полиции вызвали критику со стороны депутатов городского совета, попросивших мэра, чтобы полиция "отнеслась к этим протестам с уважением и снизила напряженность среди граждан". Между тем, несколько групп, входящих в движение Black Lives Matter, призвали к отставке мэра Уоррен и начальника полиции Ла'Рона Синглетари, заявив, что они больше не могут доверять этим двум лидерам.