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Вышел трейлер нового проекта автора "Американской истории ужасов"

Новости
    04.09.2020, 15:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix представлен трейлер очередного проекта неутомимого Райана Мёрфи, создателя "Американской истории ужасов", "Американской истории преступлений", "Политика" и массы других фильмов и сериалов.

Фото: kinopoisk.ru
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Лента называется "Парни в группе" (The Boys in the Band) и рассказывает про компанию из девяти нетрадиционно ориентированных персонажей, которые собрались отметить день рождения одного из них. Поначалу всё шло мило, но по мере употребления алкоголя языки развязываются и начинают всплывать разного рода секреты. Не всегда приятные.

Режиссер - открытый гей Джо Мантелло, ранее сыгравший во взявшей "Золотой глобус" гей-мелодраме открытого гея Мёрфи "Обыкновенное сердце".

Сценарий написал Март Кроули - на основе собственной пьесы, впервые показанной в 1968-м году и вызвавшей скандал. А в 2018-м торжественно возрожденной на Бродвее, в честь пятидесятилетия. Мёрфи - продюсер.

Фото: kinopoisk.ru
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К слову, это не первая экранизация The Boys in the Band: в 1970-м киноадаптацию сделал Уильям Фридкин, позже снявший "Французского связного" и "Изгоняющего дьявола". Картина называлась "Оркестранты".

В фильме Мёрфи снялись открытый гей Закари "Спок" Куинто, гей Мэтт Бомер (Купер из "Хора", "Американская история ужасов"), открытый гей Джим "доктор Шелдон" Парсонс, гей Эндрю Рэннеллс ("Хор", "Как я встретил вашу маму"), гей Чарли Карвер (Итан из "Волчонка"), гей Так Уоткинс (Боб Хантер из "Отчаянных домохозяек") и так далее. То есть тот же состав, что представил пьесу на Бродвее. Глубоко субкультурная, прямо сказать, вещица.

Премьера - 30 сентября.

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