Вышел трейлер спин-оффа "Трех богатырей" про коня-комика

Популярная российская анимационная франшиза "Три богатыря" приросла очередной главой. В центр которой встал небезызвестный широким зрительским массам говорящий конь-комик Юлий. Тизер-трейлер проекта опубликован на YouTube.

Предприятие называется "Конь Юлий и большие скачки". И суть его в том, что конь-комик Юлий влюбился. И на этот раз - серьезно: он просит копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Но проблематика ситуации в том, что "сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей". Поэтому конь Юлий обращается к князю Киевскому за помощью… и получает отказ.

Но жених настойчив и не намерен пасовать - конь натурально похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. При этом у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Где все и сойдутся теперь на больших скачках, и победитель получит всё. Такое вот нам.

Режиссеры - Дарина Шмидт, работавшая на "Лунтике", "Смешариках", "Барбоскиных", "Царевнах" и поставившая третью и четвертую части "Ивана Царевича и Серого Волка", и Константин Феоктистов, ответственный за четыре части основного блока "Трех богатырей".

В кино - с 31 декабря.

Цикл стартовал в 2004-м с мультфильма Константина Бронзита "Алеша Попович и Тугарин Змей". Отметим, что Юлию не в первый раз выступать главным героем эпоса - в 2014-м он уже тянул одеяло на себя в повествовании "Три богатыря. Ход конём".