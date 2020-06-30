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Новые "Смешарики" будут выходить до 2025 года

Новости
    30.06.2020, 15:18
Текст:   Олег Усков

Популярнейшая российская анимационная франшиза про существ комичного вида смешариков, вернувшаяся к корням - в формат 2D, собирается процветать и далее. Ко всеобщему ликованию.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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Об этом рассказала в комментарии РИА Новости продюсер проекта Юлия Николаева, уточняя: новые сезоны "Смешариков" могут появиться до 2025 года. При этом "философия бренда останется неизменной, несмотря на возможные отличия будущих эпизодов", пояснила она.

Как заявила Николаева, в настоящее время авторы планируют сразу несколько сезонов на следующие пять лет, параллельно обдумывая создание новых полнометражных фильмов.

"Хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне", - добавила продюсер.

Премьера новых эпизодов "Смешариков" состоялась 18 мая. Всего анонсированы 52 серии.

Ранее сообщалось, что у перезапуска "Ну, погоди!" с новыми немыми героями также ожидаются 52 новых эпизода.

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