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04.09.2020 19:18
Рубрика: В мире

Живого человека ищут под завалами в Бейруте через месяц после взрыва

Текст: Максим Макарычев
Спасатели в Бейруте в пятницу продолжили поиски под обломками разрушенного взрывом здания после сообщений о том, что внутри может находиться живой человек. В район Мар-Михаэль было отправлено специализированное сенсорное оборудование.

Спасатели проезжали мимо здания в ночь на четверг, когда их собака подала знак, что под завалами разрушенного здания находится живой человек. В четверг собака пошла в то же место и подала тот же знак. Затем группа использовала сканер для поиска сердцебиения или дыхания внутри груды обломков. Как сообщил AFP координатор спасательных операций Николас Сааде, пульс, впервые обнаруженный в четверг, значительно замедлился в пятницу. "После удаления больших кусков плит, мы снова просканировали завалы на предмет сердцебиения или дыхания. Сканер показал низкие уровни ударов / дыхания, равные семи в минуту. Предыдущее значение было примерно от 16 до 18", - сказал Сааде. Спасатели не исключили того, что под обломками здания также может быть труп, сообщает агентство Reuters.

Фото: AFP
В Бейруте могут обрушиться десятки уникальных исторических зданий

Поисковики в четверг разделились на команды по семь человек, чтобы перемещать обломки по частям из-за риска дальнейшего повреждения. Время от времени звучали призывы к тишине, чтобы команда спасателей могла внимательно слушать возможные звуки, сообщила с места события корреспондент BBC. Вокруг здания собрались десятки людей в надежде увидеть выжившего через месяц после того, как массированный взрыв 4 августа разрушил ливанскую столицу.

По сообщениям, поиски сначала были приостановлены на ночь, но волонтеры продолжали работать вручную. В пятницу ливанские и чилийские спасатели продолжали убирать завалы из здания, где снова собралась толпа, но признаки жизни с каждым часом уменьшаются. Один доброволец сказал CNN, что спасатели обнаружили сигнал сердцебиения в другом месте под завалами. Сотрудники Красного Креста установили палатку с прожекторами и припасами, на месте происшествия также присутствуют армия, пожарная служба и добровольцы-спасатели.

Напомним, 1 сентября в Бейрут прибыли чилийские спасатели, которые участвовали в уникальной операции по спасению шахтеров на шахте Сан-Хосе, близ Копьяпо, в 2010 году. 33 чилийских горняка находились под завалами в результате обрушения породы на протяжении 69 дней. Чилийские спасатели прибыли в Бейрут с высокочувствительным оборудованием, которое может обнаруживать дыхание на глубине 15 метров.

Мар-Михаэль был одним из районов, наиболее пострадавших от взрывной волны. Это исторический район, обращенный к порту Бейрута. До катастрофы он был известен своей ночной жизнью. Напомним, что, по меньшей мере, 190 человек погибли при взрыве 2750 тонн нитрата аммония в порту Бейрута 4 августа. Еще около 300 тысяч человек остались без крова.

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Возмущение ливанцев вызвала информация о том, что так много опасных материалов небезопасно хранилось на складе в городском порту, который находится недалеко от многих жилых районов. А впоследствии выяснилось, что власти знали об этом, но не предприняли никаких мер для того, чтобы убрать опасный груз. Отставка правительства Ливана вскоре после этого не смогла умиротворить протестующих, которые несколько ночей конфликтовали с полицией в городе.

По словам представителей армии, в четверг у морского порта Бейрута были обнаружены еще четыре контейнера с 4,3 тонны нитрата аммония. Специалисты осмотрели контейнеры, но не предоставили никаких подробностей относительно нахождения груза в этом месте.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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