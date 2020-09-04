Возле порта Бейрута найдены 4 тонны нитрата аммония

Ливанские саперы продолжают осмотр примыкающих к порту Бейрута районов и в одном из складов обнаружили более 4 тонн нитрата аммония, который послужил причиной взрыва месячной давности, сообщает ТАСС. Сейчас взрывоопасные химикаты со всеми предосторожностями вывозят за город для уничтожения.

"Спецподразделение инженерных сил по просьбе таможенного управления провело проверку материалов, хранящихся на складе у ворот №9 за пределами территории порта, и обнаружило 4 тонны 350 килограмм нитрата аммония", - подтвердили военные.

Примечательно, что это не первая опасная находка военных. Неделей ранее также недалеко от порта были обнаружены контейнеры с отравляющими веществами.

Напомним, что взрыв хранившейся в порту Бейрута селитры стал причиной гибели 190 человек, а на восстановление города от полученных повреждений потребуется порядка 15 млрд долларов. Виновных в неаккуратном хранении химиката устанавливают следователи и, по оценкам экспертов, их может ждать смертная казнь.