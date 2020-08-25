Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута

Военные нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическими веществами, представляющими опасность для окружающих. Пресс-служба армии Ливана сообщила, что в период с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также 54 контейнера с другими веществами, "утечка которых была бы катастрофической".

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, уничтоживший сотни зданий. Погибли свыше 170 человек, более 5 тысяч пострадали. Причиной произошедшего стало небрежное хранение почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе в порту.

В рамках расследования обстоятельств взрыва полиция задержала 16 сотрудников порта. Кроме того, допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество.