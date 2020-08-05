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05.08.2020 06:57
Рубрика: В мире

Взрыв в Бейруте: более четырех тысяч пострадавших и сотни пропавших без вести

Текст: Максим Макарычев
Во время взрыва в Бейруте во вторник вечером получили ранения свыше четырех тысяч человек, сотни пропали без вести. По уточненным данным, магнитуда взрыва, который был слышен в соседнем Кипре, составила 3,3.

Люди не могут найти близких

В среду, пятого августа, в Ливане объявлен национальный траур. Министерство здравоохранения страны сообщило о 78 погибших по состоянию на 06.00 по местному времени. Число жертв, вероятно, будет продолжать расти, отмечает Reuters, поскольку из-под обломков извлекают все больше тел.

Фото: JOSEPH EID / AFP
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Некоторые больницы были вынуждены отказаться от приема раненых, из-за того, что уже перегружены, либо здания слишком повреждены, чтобы заботиться о новых пациентах, сообщает AFP. Призывы к сдаче крови широко распространялись в Ливане во вторник вечером. По словам министра здравоохранения страны Хамада Хасана, "многие пропали без вести". "Люди спрашивают в отделениях неотложной помощи о своих близких, их было трудно найти ночью из-за отсутствия электричества. Мы сталкиваемся с настоящей катастрофой, и нам нужно время, чтобы оценить степень ущерба", - отметил министр.

Уточняются личности погибших. Стало известно, что погиб генеральный секретарь политической партии Ливана "Катаиб" Назар Наджарян, сообщает агентство NNA. Он был в своем кабинете, когда прогремел взрыв.

Посольство США в Бейруте призвало тех, кто находился в зоне взрыва, "оставаться в помещении и носить маски, если они есть" из-за сообщений о выбросах токсичных газов в результате ЧП. Взрывная волна повредила здания по всему городу, включая официальную резиденцию президента Ливана, штаб-квартиру бывшего премьер-министра Саада Харири и бюро CNN в центре Бейрута.

Селитра стала пороховой бочкой

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что 2750 тонн аммиачной селитры, взрывоопасного материала, используемого в удобрениях и бомбах, хранились в течение шести лет на складе порта без соблюдения надлежащих мер контроля, "ставя под угрозу безопасность граждан". Глава ливанского правительства назвал подобное хранение материалов "неприемлемым" и дал распоряжение провести расследование причин взрыва, результаты которого будут обнародованы в течение пяти дней.

Фото: EPA/WAEL HAMZEH
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Начальник службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим со своей стороны заявил, что "взрывоопасный материал" был конфискован несколько лет назад и хранился на складе с 2014 года, всего в нескольких минутах ходьбы от торговых и ночных районов Бейрута, а сотни тысяч человек ежедневно проходили возле "пороховой бочки".

Министр внутренних дел Ливана Мохаммад Фахми дал указание выяснить, почему нитрат аммония хранился в порту столь продолжительное время. "Необходимо спросить таможенные органы о причинах хранения таких химических материалов в порту Бейрута", - сказал Фахми.

Взрывов было два?

По сообщению CNN, около 18 часов во вторник вечером взрыв в районе порта в центре города сменился гораздо более сильным взрывом, были повреждены дома в десяти километрах от места происшествия. Видео, размещенное в интернете, показало большое облако и многочисленные разрушенные здания.

По словам очевидцев, облако в форме гриба напоминало столб, который появляется во время применения тактического ядерного оружия. В акватории перед портом, через несколько часов после взрыва, также можно было наблюдать пылающую лодку, отметили журналисты AFP. На ней могло храниться большое количество фейерверков.

Фото: BRAHIM AMRO / AFP
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В этой связи эксперты заговорили о двух взрывах, отмечая, что комбинация фейерверков и легковоспламеняющихся веществ вполне могла спровоцировать взрыв такой силы. В социальных сетях появляются фотографии, на которых видны груды мусора на улицах, поврежденные фасады зданий, разбитые окна и автомобили.

Что представляет из себя бейрутский порт

Порт Бейрута в центре города, где по какой-то причине складировались тонны селитры, полностью выведен из строя. Большое здание в порту, которое находится недалеко от центра города, было разорвано на части.

Порт Бейрута впервые открылся в 1887 году и расположен на северном побережье Средиземного моря. Как пишет Newsweek, с тех пор терминал превратился в один из крупнейших и самых загруженных портов в регионе и служит основным пунктом въезда в страну наряду с аэропортом Бейрута. Порт принадлежит ливанскому правительству, но в настоящее время управляется временным комитетом во главе с Хасаном Корайтемом и шестью другими членами нескольких религиозных и политических групп.

Портовая администрация Бейрута, ранее отдавала его в аренду на 30 лет, срок действия которой закончился в марте 1990 года. После окончания гражданской войны в Ливане в 1990 году порт значительно расширился и ежегодно принимает около 3000 судов. Здесь расположены 16 причалов и площадок для погрузки и разгрузки судов, 12 складов и зернохранилище. Согласно его веб-сайту, один склад используется в порту для хранения "опасных грузов". Бейрутская военно-морская база также входит в состав порта.

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