До 78 увеличилось число погибших при взрыве в Бейруте

Число погибших в результате взрыва нитрата аммония в порту Бейрута увеличилось до 78. Ранее сообщалось о 73 жертвах.

Отмечается также, что число раненых возросло с 3,7 тысячи до четырех тысяч. Новые данные в среду сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на министерство здравоохранения Ливана, пишет ТАСС.

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице Ливана четвертого августа. В результате повреждены жилые дома и офисы. Взрывную волну зафиксировали даже на Кипре, более чем в двухстах километрах от Бейрута. Город объявлен районом бедствия, на две недели вводится режим чрезвычайного положения.