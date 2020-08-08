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08.08.2020 21:58
Рубрика: В мире

Премьер Ливана озвучил причины взрыва в порту Бейрута

Текст: Александр Саможнев

Расследование взрыва селитры в порту Бейрута не будет долгим, заявил премьер Ливана Хасан Диаб. "Оно позволит выяснить все детали произошедшего, виновные будут найдены. Инцидент 4 августа стал результатом коррупции", - подчеркнул политик.

Фото: REUTERS
Капитан судна с селитрой в Бейруте озвучил возможную версию взрыва

Ливанский премьер обратился к протестующим и призвал к поиску путей для выхода из кризиса. "Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов", - цитирует политика портал skynewsarabia.

Между тем в центре Бейрута ситуация вышла из-под контроля силовиков. В столкновении с демонстрантами погиб полицейский. Сообщается о 230 пострадавших, число которых быстро растет. Поступает информация о попытках протестующих взять штурмом здания министерств экономики, а также окружающей среды. Перед зданием парламента возник пожар.

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек
В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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