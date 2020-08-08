Премьер Ливана озвучил причины взрыва в порту Бейрута

Расследование взрыва селитры в порту Бейрута не будет долгим, заявил премьер Ливана Хасан Диаб. "Оно позволит выяснить все детали произошедшего, виновные будут найдены. Инцидент 4 августа стал результатом коррупции", - подчеркнул политик.

Ливанский премьер обратился к протестующим и призвал к поиску путей для выхода из кризиса. "Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов", - цитирует политика портал skynewsarabia.

Между тем в центре Бейрута ситуация вышла из-под контроля силовиков. В столкновении с демонстрантами погиб полицейский. Сообщается о 230 пострадавших, число которых быстро растет. Поступает информация о попытках протестующих взять штурмом здания министерств экономики, а также окружающей среды. Перед зданием парламента возник пожар.