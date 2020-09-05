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05.09.2020 07:01
Рубрика: В мире

Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления

Американской экономике предстоит проделать еще очень долгий путь к полному восстановлению, несмотря на сокращение уровня безработицы. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 процента

В пятницу минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии коронавируса опустившись ниже 10%. Количество рабочих мест при этом увеличилось примерно на 1,4 миллиона, пишет ТАСС.

Пауэлл подчеркнул, что данные показатели лучше, чем ожидалось, но для возвращения к полной занятости нужно взять болезнь под контроль. "В некотором смысле американцам будет труднее найти работу, потому что ряду сфер экономики потребуется больше времени для восстановления", - заявил глава финрегулятора. Он предположил, что может потребоваться дополнительная финансовая поддержка безработным и малому бизнесу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выделить с согласия Конгресса еще 300 миллиардов долларов на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста.

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