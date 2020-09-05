Трамп решил выделить еще 300 млрд долларов на стимулирование экономики США

Американский президент Дональд Трамп готов выделить с согласия Конгресса США еще 300 миллиардов долларов на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу во время пресс-конференции.

"У нас есть готовые 300 миллиардов долларов. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их", - цитирует ТАСС американского лидера. Трамп отметил, что хотел бы использовать эти деньги без разрешения законодателей, но знает, что ему "не разрешено так действовать". Эти деньги будут использованы немедленно в случае согласия Конгресса.

Напомним, в конце июля стало известно, что ВВП США во втором квартале сократился на рекордные 32,9 процента в годовом выражении. По данным бюро экономического анализа министерства торговли страны, такого спада американская экономика не видела с 1947 года.