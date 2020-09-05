Hyundai Creta скромно обновилась, но конкурентам это не поможет

Обновленный кроссовер Hyundai Сreta получил целый ряд новшеств в дизайне и оснащении, а также разжился ранее недоступной комплектацией Би-2. Что это за музыкальная новинка, и какие у нее бонусы, "РГ" выясняла на дорогах Москвы и Подмосковья.

За четыре года российских продаж Hyundai Сreta примелькалась и стала требовать обновления, и разработчики дали машине то, чего ждала армия фанатов. Поскольку, согласно социологическим исследованиям, поклонников более чем устраивала внешность "корейца" питерской сборки, экстерьер и интерьер лишь слегка подкорректировали.

Линейка моторов и трансмиссий осталась и вовсе низменной. Заманивать клиента было решено новыми "фишками" в отделке и свежими комплектациями. Именно такого "уникума" - кроссовер в музыкальном исполнении Би-2 "РГ" и взяла на тест, и надо сказать, мы обнаружили в рестайлинговой "пятидверке" много приятных мелочей.

Почему вдруг Би-2

Фото: Борис Захаров/РГ

Поначалу не понимаешь, откуда взялась привязка одной из старших комплектаций к музыкальному коллективу из Бобруйска.

Пресс-релиз скупо информирует о том, что машина адресована настоящим любителям рока, плюс исполнение заведомо дефицитное (будет выпущено всего 1 тыс. таких машин). Однако никакой навороченной музыкальной системы в новинке вопреки названию не обнаруживаешь. Зато, порывшись в мультимедийки, радуешься тому, что в нее отныне встроен "Яндекс.Навигатор".

Фото: Борис Захаров/РГ

Точнее, вы получите доступ ко всем "Яндекс-сервисам", если подсоедините к бортовой системе ваш смартфон. Тогда вы сможете, к примеру, прокладывать маршрут, нажимая на клавишу голосовых команд на спице руля. Или - если так вам удобнее, набивать впоисковую строку "Яндекса" текст на экране 7-дюймового тачскрина.

Фото: Борис Захаров/РГ

Еще здесь отличная камера заднего вида с траекторными подсказками и информативная "приборка", которая даже хорошо, что не изменилась - на табло можно вывести, к примеру, данные скоростного режима или информацию о расходе - полезно и наглядно.

Фото: Борис Захаров/РГ

И все же рестайлинг применительно к новой музыкальной версии - это больше по части внешности и отчасти ходовых качеств. Пожалуй, главная особенность такой машины - это 17-дюймовые колеса с красивыми легкосплавными колесными дисками. Для всех остальных Creta вы можете заполучить максимум 16-дюймовые аналоги.

Понятно, что с более низкопрофильной резиной "кореец" азартнее рулится, но с другой стороны, подвеска считывает больше дорожных изъянов. Плавность хода, впрочем, почти не страдает. Лишь основательно разбитых дорог на таком кроссовере лучше избегать, но лишь потому, что имеет смысл поберечь дорогостоящее колесное "литье".

Фото: Борис Захаров/РГ

Какой еще предусмотрен эксклюзив? Новая сетчатая решетка радиатора, слов нет, очень эффектна, но она есть у всех обновленных Creta. А вот двухцветная окраска кузова и черная тема в экстерьере (рейлинги, корпуса зеркал, крупный спойлер, оригинальный диффузор в заднем бампере и плавник антенны на крыше) - это уже привилегия машины комплектации Би-2. Надо сказать, такое "чернение" выглядит лихо. Плюс вы получаете функцию статической подсветки поворотов, систему бесключевого доступа с управляющими клавишами в ручках передних дверей ресницы ДХО во фронтальной оптике и задние фонари со светодиодами.

Корейский феншуй

Фото: Борис Захаров/РГ

На водительском кресле традиционно ощущаешь себя "в своей тарелке" - здесь после обновления ничего не изменилось. Руль не самый информативный, но легкий (что приятно при парковке) и регулируется в двух плоскостях.

Кресла обшиты приятной во всех отношениях экокожей и хорошо поддерживают тела людей разного телосложения. А посетовать можно разве что на безальтернативно высокую посадку - эдакое джиперское "высоко сижу - далеко гляжу", однако для многих, в особенности для людей невысокого роста, такая архитектура - большой плюс. Еще и площадь остекления большая, а зеркала крупные, соответственно, радует обзор. Отслеживать ситуацию в городской толчее сподручно.

Фото: Борис Захаров/РГ

Сзади - не хоромы, но если вы не дядя Степа, то жаловаться на тесноту не будете. А если вы - он, колени упрутся в спинки передних кресел. Зато места над головой - предостаточно. Более досадный минус - отсутствие дефлекторов вентиляции и каких-либо розеток в тыльной части центрального подлокотника. Воздуховоды на "галерку" при этом выведены - они смонтированы под передними сиденьями.

Фото: Борис Захаров/РГ

Багажное отделение с учетом компактных габаритов автомобиля достаточно щедрых размеров - на 402 л, имеются также "запаска" и тайнички в подполье, а складной фальшпол можно и нужно использовать для разделения багажника на сектора. Сложили разрезную спинку дивана - и вот вам солидная грузовая площадка с ровным полом, пусть и под небольшим углом.

В полной экипировке

Фото: Борис Захаров/РГ

Джентльменский моторный набор - это хорошо знакомые "атмосферники" на 1,6 л (123 л.с.) и 2 л. (150 л.с.). Тестовый кроссовер с топовым силовым агрегатом не поразил приемистостью и взрывной динамикой.

На мой субъективный взгляд, если вы планируете передвигаться в основном по городу, то можно сэкономить и взять машину с начальным двигателем. Его кроссоверу вполне хватает. Преимущества 2-литрового мотора проявляются в основном на трассе, когда нужно быстро обогнать фуру, и на бездорожье - все ж таки тяги 192 Нм тяги предпочтительнее 151 Нм, когда стоит задача преодолеть пару километров по раскисшей от дождей проселочной дороге.

Кстати, после серии модернизаций "корейцу" есть, чем порадовать именно вне асфальта.

К примеру, у полноприводных машин можно заблокировать электронную муфту клавишей на центральной консоли, а также отключить ESP и противобуксовочную систему. Имеется также система помощи при спуске. Остальное сделает неплохая внедорожная геометрия - короткие свесы и клиренс 190 мм. Конечно, это вам не рамный SUV с блокировками и "понижайкой", но у многих коллег по цеху нет даже и такого арсенала.

В городе Creta подкупает уютом и предсказуемостью. Машина достаточно бодро реагирует на "газ" на "низах", и это благо в городском трафике. 6-диапазонный "автомат" задумчивее, чем преселективные коробки и вариаторы у ряда конкурентов, но зато вы имеете честный подхват после полусекундной задержки при кик-дауне. Эффект ускорения легко просчитывать. В общем, на тихоходность жаловаться не придется, но и "реактивного" ускорения, как у автомобилей с турбомоторами, не ждите.

Если ехать на "дальняк", Creta опять-таки не доставит неудобств. Конечно, это не грантурер - для желанной цепкости, свойственной машинам покрупнее, у нее коротковата колесная база. Но дорогу машина держит достойно, не рыскает и эффективно замедляется. Шумоизоляция после рестайлинга, увы, не стала лучше. Главный источник паразитных шумов - в районе колесных арок. А при работе на высоких оборотах голосит также и старший "атмосферник". Расход топлива, скажем так, приемлемый - порядка 9 л/100 км на трассе. В черте города он увеличивается лишь на литр. Однако вы можете официально сэкономить - легко можно заливать 92-й бензин.

Что имеем в сухом остатке? Сбалансированную машину, которая была, есть и будет бестселлером. Во многом успеху Creta продолжит способствовать привлекательная цена. Самый доступный вариант с начальным 1,6-литровым мотором и "механикой" оценен в 990 тыс. рублей.

Кроссовер в новом исполнении Би-2 предлагается только с топовым 2-литровым мотором, соответственно переднеприводный вариант потянет на 1 487 000 рублей, а версия 4х4 - на 1 567 000 рублей. Оснащение в последнем случае будет при этом щедрое, и у вас вряд ли появится ощущение, что вы переплатили. Среди прочего на борту будут, к примеру, кожаный салон, 6 подушек безопасности, климат-контроль, датчик света, кнопка запуска двигателя, теплый пакет (подогрев лобовухи, всех сидений, зеркал, рулевого колеса, форсунок омывателя) и многое другое.