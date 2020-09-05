Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Мурашко отметил, что российская вакцина защищена патентом. Соответственно, ученые должны это учитывать при использовании данных, которые раскрываются в научных материалах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал журналистам, что представленная научная статья по результатам фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" - это лишь начало цикла публикаций о российском препарате от COVID-19. В дальнейшем российские ученые представят информацию обо всех этапах создания вакцины.

В нынешней статье, в частности, отмечены преимущества "Спутник V" по сравнению с другими вакцинами против COVID-19, которые только проходят клинические исследования в различных странах. Как подчеркивает директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург (в этом центре создана вакцина), у 100 процентов участников клинических исследований сформировался устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Таким образом, вакцина может защищать человека от коронавируса не менее двух лет.