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05.09.2020 00:39
Рубрика: Экономика

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Текст: Ольга Игнатова
То, что старейшее научное издание о медицине - журнал The Lancet - опубликовало материал о первой в мире российской вакцине от коронавируса, говорит о качестве отечественного препарата. Такое мнение в интервью на канале "Россия 1" высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, публикации в таком авторитетном издании обязательно проходят рецензию наиболее значимых экспертов в определённой области.

Мурашко отметил, что российская вакцина защищена патентом. Соответственно, ученые должны это учитывать при использовании данных, которые раскрываются в научных материалах.

Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал журналистам, что представленная научная статья по результатам фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" - это лишь начало цикла публикаций о российском препарате от COVID-19. В дальнейшем российские ученые представят информацию обо всех этапах создания вакцины.

В нынешней статье, в частности, отмечены преимущества "Спутник V" по сравнению с другими вакцинами против COVID-19, которые только проходят клинические исследования в различных странах. Как подчеркивает директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург (в этом центре создана вакцина), у 100 процентов участников клинических исследований сформировался устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Таким образом, вакцина может защищать человека от коронавируса не менее двух лет.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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