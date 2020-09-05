Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах

Число пациентов с коронавирусом в больницах России за три месяца снизилось в два раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что сейчас около 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах по всей стране. Чуть более 2,5 тысячи россиян подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Министр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в России имеет позитивную динамику.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь. В дополнение к группам высокого риска по контакту и распространению COVID-инфекции (учителя и медики) в список также попали студенты, призывники, полицейские, работники сферы услуг и торговли.