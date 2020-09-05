Мурашко: В 30 регионах РФ сохраняется напряженная ситуация с COVID-19

В 30 российских регионах ситуация с коронавирусом "хоть и имеет позитивную динамику, но все-таки остается напряженной". Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Речь в первую очередь идет о северных регионах, где присутствуют вахтовые рабочие. Основная задача работодателей - обезопасить эти рабочие поселки, подчеркнул министр в эфире телеканала "Россия 1". В целом же, по словам Мурашко, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России имеет позитивную динамику.

Глава Минздрава также заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России. Глава ведомства считает, что это результат хорошо продуманных санитарных мер.