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05.09.2020 18:56
Рубрика: В мире

Под завалами в Бейруте вновь обнаружили человеческое сердцебиение

Текст: Максим Макарычев
Спасатели в субботу третий день подряд продолжили рыть завалы разрушенного месяц назад здания в Бейруте, все еще надеясь найти кого-нибудь живым. Жители Бейрута и наблюдатели со всего мира надеются, что выживший может все еще находиться под завалами, отмечает Reuters.

Местные СМИ сообщили, что датчики чилийской поисково-спасательной команды в ночь на субботу снова зафиксировали сердцебиение под обломками старого здания, находившемся в почти полностью разрушенном центре Бейрута. В субботу спасатели продолжили осторожно разбирать завалы, время от времени, устраивая "минутки тишины". "Чилийская команда завершила процесс и снова смогла зафиксировать человеческое дыхание под завалами", - сообщил Салман Андари из Sky News в Twitter. По его словам, сканирование с помощью сенсорного датчика длилось 40 минут и фиксировало частоту пульса несколько раз.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Чилийская спасательная команда под названием Los Topos Chile, которая работала на спасении горняков из обвалившейся шахты в 2010 году в Чили, обязуется продолжать поиски под завалами рухнувшего здания в районе Мар Михаэль в столице Ливана, до тех пор, пока есть признаки жизни, сообщает ливанский портал the961. Также в медиа было несколько неподтвержденных сообщений о том, что на месте было обнаружено возможное второе сердцебиение, что дало повод некоторым наблюдателям предположить о нахождении под завалами двух человек, например, детей. "Команда #ToposChile только что провела сканирование, и дыхание подтвердилось. Разбор завалов продолжается. По некоторым новым сообщениям, это могут быть двое детей, скорее всего, из семьи местного продавца цветов", - написала в субботу в Twitter Майя Яхья, директор местного центра Carnegie.

В интернете тем временем начали распространяться фотографии, изображающие собаку-героя Флэша, пятилетнего бордер-колли, который работал с чилийцами и первым обнаружил признаки возможной жизни, проходя через завалы.

Напомним, что, по меньшей мере, 190 человек погибли и еще 6500 были ранены во время взрыва 4 августа в Бейруте, произошедшего в результате возгорания взрывоопасных химикатов, хранившихся на складе порта. Масштаб бедствия опустошил страну, пострадавшую от глобального экономического кризиса, который усугубила пандемия коронавируса.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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