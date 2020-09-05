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05.09.2020 06:10
Рубрика: Власть

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал высказывание заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который фактически обвинил Россию в развязывании гонки "нестратегической вооружений".

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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По мнению Антонова, представитель Пентагона использует обвинения, чтобы оправдать взятый Вашингтоном курс на понижение "порога" применения ядерного оружия. В частности, в 2019 году США развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II", пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, оружием поля боя. Именно подобные практические шаги - а не приписываемые России намерения - оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание, подчеркнул Антонов.

Суфер в очередной раз повторил "надуманный американский тезис" о том, что Россия разработала доктрину "эскалации для деэскалации" и наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия. Посол призвал военное ведомство США внимательно ознакомиться с опубликованными второго июня "Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания", подтверждающими, что ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер. Антонов также предложил американской стороне наладить "очный диалог" по вопросам стратегической стабильности.

Ранее в Кремле прокомментировали опубликованную в июне стратегию ядерного сдерживания. Первой задействовать ядерное оружие Россия не будет, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, "существует четкая формулировка, описывающая причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. Все четко прописано в документе".

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