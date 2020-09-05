Правящая партия Черногории признала поражение на выборах

Демократическая партия социалистов (ДПС), которая правила страной более 30 лет, признала поражение на недавних всеобщих выборах, сообщило партийное руководство.

"В свете обстоятельств, которые мешают нам сформировать парламентское большинство, а значит и новое правительство с партнерами по коалиции, результат выборов считаем провальными", - цитирует радиостанция Sputnik заявлении партии.

В субботу в президиуме партии состоялось заседание по итогам выборов 30 августа. Участники его выразили мнение, что ДПС и далее останется важной политической силой.

Вначале президент Черногории и лидер ДПС Мило Джуканович отказывается признать поражение. Преимущество в законодательном собрании обеспечивал многолетний коалиционный партнер Социал-демократическая партия. Однако ее лидер Ранко Кривокапич заявил накануне об уходе в оппозицию. В этой связи Джуканович не может больше рассчитывать на два мандата в парламенте от социал-демократов.

Ранее на этой неделе крупнейший оппозиционный альянс "За будущее Черногории" объявил себя победителем последних всеобщих выборов. Его лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию "правительства экспертов".