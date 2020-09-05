Путин назвал смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции

Президент России Владимир Путин объяснил, зачем нужно было вносить в Конституцию статус и роль Госсовета - чтобы придать ему большую значимость.

"Именно потому, что работает, и практика применения этого органа власти показала, что она востребована, и он сам востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в Основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", - заявил Владимир Путин в интервью для фильма "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия 24".

"Это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, то, что эффективно работает, затверждаем это и используем в будущем этот инструмент", - заключил глава государства.

Президент назвал правильной реформу Совета Федерации в 2000 году - с точки зрения баланса общественных интересов. То, что главы регионов перестали участвовать в личном качестве в работе парламента, позволило им сосредоточиться на административной работе. Это нормально, что при всех их огромных финансовых и административных возможностях у них нет "защитного панциря" в виде депутатской неприкосновенности, считает он.

Но Путин не хотел, чтобы губернаторский корпус был списан с федеральной повестки. Нужен был инструмент, который позволил бы обсуждать на федеральном уровне региональные проблемы, обмениваться практиками и использовать лучшие для общих для страны решений. И таким органом стал Госсовет.