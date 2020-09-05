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05.09.2020 16:13
Рубрика: Экономика

На территории Северного речного вокзала проложили дождевую канализацию

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Впервые в истории территории Северного речного вокзала во время работ по благоустройству проложили ливневую канализацию. Об этом сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства Москвы.

Фото: mos.ru
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Как рассказали в пресс-службе, в ходе проведенных работ проложено было порядка 3,5 тыс. м новой дождевой канализации и все необходимые инженерные коммуникации и системы. Именно поэтому, теперь здесь будет гулять намного приятнее даже при испортившейся погоде.

Напомним, что сегодня обновленную территорию Северного речного вокзала открыл мэр столицы Сергей Собянин.

Кстати, в рамках благоустройства территории, специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексное благоустройство набережной, площади и парка общей площадью 49 га. На набережной были отремонтированы все 17 причалов и проведено углубление дна. В работах по комплексному благоустройству парка, площади и набережной были задействованы 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники.

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