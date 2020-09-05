Путин заявил о самоотверженности волонтеров во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин признался, что его обрадовало, как москвичи, в том числе известные, включились в волонтерскую работу. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

Президент поблагодарил их за смелость и солидарность. "Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей - актеров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, что меня радовало, вы знаете, было приятно смотреть - гордились этим, и по праву", - сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что волонтеры своей самоотверженностью заслужили огромное уважение москвичей. "В период самоизоляции в это движение включились более 22 тыс. людей разных возрастов, профессий и социального статуса", - отметил он.

Путин подчеркнул, что всех добровольцев объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией. "Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие, добрые сердца", - заключил президент, передает ТАСС.

Ранее Путин поздравил заявил, что все службы Москвы во время пандемии сработали эффективно, столица достойно прошла этот период и поддержала других.