Собянин назвал главные визитные карточки Москвы

Новости

Стало известно, когда пассажиры чаще ездят без билета 11:07
ДНР уничтожит инженерные сооружения Украины у линии разграничения 10:58
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19 10:48
До аэропорта Пулково протянут ветку метро 10:47
Собянин: В дни пандемии москвичи проявили лучшие качества 10:37
Собянин поздравил Москву с Днем города 10:09
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2" 09:44
В Москве от коронавируса вылечились еще 1312 пациентов 09:25
В мечети в Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров 09:05
В Чехии зафиксирован рекордный прирост инфицированных коронавирусом 08:24
Венесуэльские дипломаты в Бразилии стали "персонами нон грата" 08:15
Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19 07:50
Москва отмечает День города 07:46
Дубль Радулова помог "Далласу" выиграть серию у "Колорадо" 07:22
Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 07:01
Скончалась бельгийская певица и актриса Анни Корди 06:26
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений 06:10
В Японии остановят скоростные поезда из-за приближения нового тайфуна 05:59
Власти КНР обяжут пассажиров из США сдавать тест на COVID-19 05:49
Самая дорогая монета в мире выставлена на торги в США 05:19
В Иране более 200 человек пострадали при взрыве баллона с хлором 04:45
Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах 04:17
В США заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Мексикой 04:00
Мэр Вашингтона пообещала Трампу усилить борьбу с беспорядками 03:28
В Германии заявили о неуязвимости России перед санкциями 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
05.09.2020 10:21
Рубрика: Власть

Собянин назвал главные визитные карточки Москвы

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
В эти дни нашему городу исполняется 873 года. Как и в Новый год, в дни рождения принято подводить итоги еще одного прожитого года. Каким он был? Сложным или простым? Счастливым или не очень?

2020-й год мы, конечно, запомним надолго. Но все же не пандемией единой живет в этом году Москва. Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра.

Разумеется, мы в Правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города.

Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов. Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы.

Некоторые из этих объектов мы успели открыть еще в январе-марте. Другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии.

I.Новые станции метро.

Ни на один день не останавливалось строительство метро. В этом году закончим сооружение 9 станций.

Из них 6 станций Некрасовской и Большой кольцевой линии - "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная" и "Лефортово" были открыты 27 марта 2020 г.

Город стал ближе для 800 тысяч жителей юго-востока Москвы и ближайшего Подмосковья. А в период самоизоляции новые станции помогли дополнительно рассредоточить пассажиров самой загруженной Таганско-Краснопресненской линии метро. Еще три станции БКЛ - "Улицу Народного Ополчения", "Карамышевскую" и "Электрозаводскую" планируем достроить до конца года.

Фото: mos.ru

II. Поезда нового поколения.

В этом году на линии метро выйдут поезда нового поколения - еще тише и комфортнее, чем полюбившийся пассажирам поезд "Москва". В новых поездах будет в 5 раз больше USB-зарядок. До 1,6 м будут расширены дверные проемы.

Каждый вагон будет оснащен климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в медицинских учреждениях.

Фото: mos.ru

III. Новые станции МЦД.

2019-й год стал годом начала работы двух первых диаметров МЦД. 2020-й год станет годом внедрения нового стандарта комфорта.

До конца года вместе с РЖД заменим старые электрички на новые поезда и построим/реконструируем 15 станций. Классические открытые платформы превращаются в мини-вокзалы с навесами от дождя и снега, кассовыми залами и безопасными переходами через пути.

Фото: mos.ru

IV. Павильон "Цветоводство" на ВДНХ.

Вместе с другими парками ВДНХ была несколько месяцев закрыта для посещения. Но ее развитие продолжалось все эти месяцы. В конце года после капитального ремонта распахнет свои двери павильон "Цветоводство и озеленение", среди экспонатов - Сад бабочек и Дом муравья.

Фото: mos.ru

V. Северный речной вокзал.

Завершаем реставрацию Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка, который вновь станет одним из главных мест отдыха для жителей севера Москвы.

Фото: mos.ru

VI. Инфекционная больница в Вороновском.

В отличие от китайских "аналогов" это - не временный госпиталь, а полноценный комфортный стационар, рассчитанный на несколько десятилетий эксплуатации. Построен всего за один месяц.

Фото: mos.ru

VII. Московский международный онкологический центр (ММОЦ).

Новая онкологическая клиника полного цикла. Нуждающиеся пациенты будут получать здесь лучевую терапию по полисам ОМС.

Фото: mos.ru

VIII. Спинальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова.

Хирурги из центра доктора Дзукаева творят настоящие чудеса, ставя на ноги пациентов с тяжелейшими травмами и заболеваниями позвоночника. Теперь в их распоряжении будут лучшие палаты и операционные. В условиях пандемии врачи центра продолжали лечить экстренных пациентов.

Фото: mos.ru

IX. Школа креативных технологий TUMO.

Школа без привычных уроков и экзаменов. Но обучает всерьез по 14 направлениям - программированию, графическому дизайну, робототехнике и т.п.

Фото: mos.ru

X. Центр современного пятиборья в районе Северный.

Впервые под одной крышей были собраны все пять дисциплин этого вида спорта. В здании есть конноспортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, 50-метровый бассейн, 3 тира, легкоатлетический манеж и тренажерный зал.

Фото: mos.ru

XI. Центр водных видов спорта "Акватория ЗИЛ".

Продолжение комплексного развития территории бывшего автозавода. Предназначен для профессиональных спортсменов и любителей. В спорткомплексе есть два 50-метровых бассейна и профессиональный батутно-акробатический зал.

Фото: mos.ru

XII. "Остров мечты".

Для открытия крупнейшего крытого парка развлечений его владельцы выбрали самый неудачный день года - 27 февраля. Всего через 3 дня мы зафиксировали первый случай заболевания в Москве. Но теперь - после нескольких месяцев вынужденного простоя - "Остров мечты" как магнит притягивает гостей.

Фото: mos.ru

Все плохое пройдет и забудется. А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 г., будут хорошо служить многим поколениям москвичей.

Источник: Блог Сергея собянина

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы РГ-Видео

Главное сегодня

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений
Собянин объявил о новом испытании вакцины от COVID-19
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Немецкий бизнес оценил потери от приостановки "Северного потока-2"
Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования