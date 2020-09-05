Собянин назвал главные визитные карточки Москвы

2020-й год мы, конечно, запомним надолго. Но все же не пандемией единой живет в этом году Москва. Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра.

Разумеется, мы в Правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города.

Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов. Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы.

Некоторые из этих объектов мы успели открыть еще в январе-марте. Другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии.

I.Новые станции метро.

Ни на один день не останавливалось строительство метро. В этом году закончим сооружение 9 станций.

Из них 6 станций Некрасовской и Большой кольцевой линии - "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная" и "Лефортово" были открыты 27 марта 2020 г.

Город стал ближе для 800 тысяч жителей юго-востока Москвы и ближайшего Подмосковья. А в период самоизоляции новые станции помогли дополнительно рассредоточить пассажиров самой загруженной Таганско-Краснопресненской линии метро. Еще три станции БКЛ - "Улицу Народного Ополчения", "Карамышевскую" и "Электрозаводскую" планируем достроить до конца года.

Фото: mos.ru

II. Поезда нового поколения.

В этом году на линии метро выйдут поезда нового поколения - еще тише и комфортнее, чем полюбившийся пассажирам поезд "Москва". В новых поездах будет в 5 раз больше USB-зарядок. До 1,6 м будут расширены дверные проемы.

Каждый вагон будет оснащен климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в медицинских учреждениях.

Фото: mos.ru

III. Новые станции МЦД.

2019-й год стал годом начала работы двух первых диаметров МЦД. 2020-й год станет годом внедрения нового стандарта комфорта.

До конца года вместе с РЖД заменим старые электрички на новые поезда и построим/реконструируем 15 станций. Классические открытые платформы превращаются в мини-вокзалы с навесами от дождя и снега, кассовыми залами и безопасными переходами через пути.

Фото: mos.ru

IV. Павильон "Цветоводство" на ВДНХ.

Вместе с другими парками ВДНХ была несколько месяцев закрыта для посещения. Но ее развитие продолжалось все эти месяцы. В конце года после капитального ремонта распахнет свои двери павильон "Цветоводство и озеленение", среди экспонатов - Сад бабочек и Дом муравья.

Фото: mos.ru

V. Северный речной вокзал.

Завершаем реставрацию Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка, который вновь станет одним из главных мест отдыха для жителей севера Москвы.

Фото: mos.ru

VI. Инфекционная больница в Вороновском.

В отличие от китайских "аналогов" это - не временный госпиталь, а полноценный комфортный стационар, рассчитанный на несколько десятилетий эксплуатации. Построен всего за один месяц.

Фото: mos.ru

VII. Московский международный онкологический центр (ММОЦ).

Новая онкологическая клиника полного цикла. Нуждающиеся пациенты будут получать здесь лучевую терапию по полисам ОМС.

Фото: mos.ru

VIII. Спинальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова.

Хирурги из центра доктора Дзукаева творят настоящие чудеса, ставя на ноги пациентов с тяжелейшими травмами и заболеваниями позвоночника. Теперь в их распоряжении будут лучшие палаты и операционные. В условиях пандемии врачи центра продолжали лечить экстренных пациентов.

Фото: mos.ru

IX. Школа креативных технологий TUMO.

Школа без привычных уроков и экзаменов. Но обучает всерьез по 14 направлениям - программированию, графическому дизайну, робототехнике и т.п.

Фото: mos.ru

X. Центр современного пятиборья в районе Северный.

Впервые под одной крышей были собраны все пять дисциплин этого вида спорта. В здании есть конноспортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, 50-метровый бассейн, 3 тира, легкоатлетический манеж и тренажерный зал.

Фото: mos.ru

XI. Центр водных видов спорта "Акватория ЗИЛ".

Продолжение комплексного развития территории бывшего автозавода. Предназначен для профессиональных спортсменов и любителей. В спорткомплексе есть два 50-метровых бассейна и профессиональный батутно-акробатический зал.

Фото: mos.ru

XII. "Остров мечты".

Для открытия крупнейшего крытого парка развлечений его владельцы выбрали самый неудачный день года - 27 февраля. Всего через 3 дня мы зафиксировали первый случай заболевания в Москве. Но теперь - после нескольких месяцев вынужденного простоя - "Остров мечты" как магнит притягивает гостей.

Фото: mos.ru

Все плохое пройдет и забудется. А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 г., будут хорошо служить многим поколениям москвичей.

Источник: Блог Сергея собянина