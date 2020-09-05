Собянин назвал главные визитные карточки Москвы

2020-й год мы, конечно, запомним надолго. Но все же не пандемией единой живет в этом году Москва. Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра.
Разумеется, мы в Правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города.
Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов. Надеюсь, что у нас получилось. И 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы.
Некоторые из этих объектов мы успели открыть еще в январе-марте. Другие достраиваются и открываются уже в дни пандемии.
I.Новые станции метро.
Ни на один день не останавливалось строительство метро. В этом году закончим сооружение 9 станций.
Из них 6 станций Некрасовской и Большой кольцевой линии - "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная" и "Лефортово" были открыты 27 марта 2020 г.
Город стал ближе для 800 тысяч жителей юго-востока Москвы и ближайшего Подмосковья. А в период самоизоляции новые станции помогли дополнительно рассредоточить пассажиров самой загруженной Таганско-Краснопресненской линии метро. Еще три станции БКЛ - "Улицу Народного Ополчения", "Карамышевскую" и "Электрозаводскую" планируем достроить до конца года.
II. Поезда нового поколения.
В этом году на линии метро выйдут поезда нового поколения - еще тише и комфортнее, чем полюбившийся пассажирам поезд "Москва". В новых поездах будет в 5 раз больше USB-зарядок. До 1,6 м будут расширены дверные проемы.
Каждый вагон будет оснащен климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в медицинских учреждениях.
III. Новые станции МЦД.
2019-й год стал годом начала работы двух первых диаметров МЦД. 2020-й год станет годом внедрения нового стандарта комфорта.
До конца года вместе с РЖД заменим старые электрички на новые поезда и построим/реконструируем 15 станций. Классические открытые платформы превращаются в мини-вокзалы с навесами от дождя и снега, кассовыми залами и безопасными переходами через пути.
IV. Павильон "Цветоводство" на ВДНХ.
Вместе с другими парками ВДНХ была несколько месяцев закрыта для посещения. Но ее развитие продолжалось все эти месяцы. В конце года после капитального ремонта распахнет свои двери павильон "Цветоводство и озеленение", среди экспонатов - Сад бабочек и Дом муравья.
V. Северный речной вокзал.
Завершаем реставрацию Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка, который вновь станет одним из главных мест отдыха для жителей севера Москвы.
VI. Инфекционная больница в Вороновском.
В отличие от китайских "аналогов" это - не временный госпиталь, а полноценный комфортный стационар, рассчитанный на несколько десятилетий эксплуатации. Построен всего за один месяц.
VII. Московский международный онкологический центр (ММОЦ).
Новая онкологическая клиника полного цикла. Нуждающиеся пациенты будут получать здесь лучевую терапию по полисам ОМС.
VIII. Спинальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова.
Хирурги из центра доктора Дзукаева творят настоящие чудеса, ставя на ноги пациентов с тяжелейшими травмами и заболеваниями позвоночника. Теперь в их распоряжении будут лучшие палаты и операционные. В условиях пандемии врачи центра продолжали лечить экстренных пациентов.
IX. Школа креативных технологий TUMO.
Школа без привычных уроков и экзаменов. Но обучает всерьез по 14 направлениям - программированию, графическому дизайну, робототехнике и т.п.
X. Центр современного пятиборья в районе Северный.
Впервые под одной крышей были собраны все пять дисциплин этого вида спорта. В здании есть конноспортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, 50-метровый бассейн, 3 тира, легкоатлетический манеж и тренажерный зал.
XI. Центр водных видов спорта "Акватория ЗИЛ".
Продолжение комплексного развития территории бывшего автозавода. Предназначен для профессиональных спортсменов и любителей. В спорткомплексе есть два 50-метровых бассейна и профессиональный батутно-акробатический зал.
XII. "Остров мечты".
Для открытия крупнейшего крытого парка развлечений его владельцы выбрали самый неудачный день года - 27 февраля. Всего через 3 дня мы зафиксировали первый случай заболевания в Москве. Но теперь - после нескольких месяцев вынужденного простоя - "Остров мечты" как магнит притягивает гостей.
Все плохое пройдет и забудется. А новые станции, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 г., будут хорошо служить многим поколениям москвичей.
Источник: Блог Сергея собянина