Собянин поздравил Москву с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте". поздравил столицу с 863-летием и обозначил главные события 2020 года в жизни мегаполиса.

Несмотря на коронавирус, город жил не одной лишь пандемией, напомнил мэр. "Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра", - подчеркнул Собянин. Задача правительства столицы на ближайшую перспективу - сделать так, чтобы год не был потерян для созидательных планов.

В 2020-м, несмотря на сложности, были открыты шесть станций метро, парк развлечений "Остров мечты", центр современного пятиборья и еще несколько объектов, изменивших жизнь городских округов.