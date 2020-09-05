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05.09.2020 13:08
Рубрика: Власть

Собянин: Второй волны коронавируса нет

Текст: Сергей Бабкин

Подъем заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны - не вторая волна, а последствия первой. Такое мнение в эфире "России 24" выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве

Как отметил глава города, регионы сейчас делятся на несколько групп. Первые, как, например, Москва, прошли пиковые стадии заболеваемости. "Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии", - заявил Собянин.

Напомним, что в Москве на следующей неделе начнутся испытания зарегистрированной вакцины от COVID-19. В тестах согласились участвовать более 5 тысяч человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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