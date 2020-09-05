Собянин: Второй волны коронавируса нет

Подъем заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны - не вторая волна, а последствия первой. Такое мнение в эфире "России 24" выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, регионы сейчас делятся на несколько групп. Первые, как, например, Москва, прошли пиковые стадии заболеваемости. "Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии", - заявил Собянин.

Напомним, что в Москве на следующей неделе начнутся испытания зарегистрированной вакцины от COVID-19. В тестах согласились участвовать более 5 тысяч человек.