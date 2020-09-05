В метро появится поезд "Москва-2020"

В столичном метро появится новый поезд "Москва-2020". Мэр Сергей Собянин назвал появление этого состава отличным подарком к Дню города.

"Этот поезд по многим параметрам лучше предшественников, - сказал глава города. - За три года мы должны получить около 1 300 вагонов "Москва-2020", что на 80 процентов обновит парк нашей подземки".

Собянин уверен: московское метро станет самой современной транспортной системой в мире.