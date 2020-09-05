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05.09.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

В Татарстане задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену

Текст: Сергей Кирсанов

Сотрудники полиции в Татарстане задержали 47-летнего мужчину, который накануне в городе Заинске напал с ножом на бывшую супругу. По информации МВД по РТ, подозреваемый скрывался в лесу.

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Вычислить предполагаемое местонахождение злоумышленника удалось с помощью камер видеонаблюдения, по записям с которых было установлено, в каком направлении он мог скрыться с места происшествия.

Напомним, 4 сентября в одном из магазинов Заинска мужчина напал на стоявшую у кассы посетительницу и нанес ей несколько ударов острым предметом. По данным республиканского управления СК РФ, пострадавшей оказалась бывшая жена нападавшего.

Ранее в тот день она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что экс-супруг ее изнасиловал. Известно, что злоумышленник следил за своей жертвой после того, как она вышла из отдела полиции.

Женщина с многочисленными ранениями находится в больнице. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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