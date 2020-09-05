Владелец гостиницы "Карамель" в Перми пойдет под суд

Завершено расследование дела в отношении 33-летнего владельца мини-гостиницы "Карамель" в Перми, где в январе этого года погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Сергея Щербакова обвиняют по части 3 статьи 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, бизнесмен сделала незаконную перепланировку подвала в многоэтажном жилом доме, где потом открыл гостиницу. Ночью 20 января этого года там прорвало трубу горячего теплоснабжения и затопило часть помещения отеля. В результате происшествия погибло пять человек. Еще трое получили ожоги разной степени тяжести.

Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц МЧС и сотрудников ООО "Пермская сетевая компания", которые не предприняли мер для того, чтобы закрыть отель в связи с нарушением требований безопасности, продолжается.