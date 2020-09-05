В Дагестане депутат оштрафован на 120 тысяч за избиение беркута

Депутат Икринского сельсовета Курахского района наказан за жестокое обращение с беркутом. Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

В соцсетях было опубликовано видео, в котором мужчина сначала наносит удар птице сам, а затем передает палку своему сыну. Ролик вызвал резонанс, и МВД организовало проверку.

Как сообщает Следственный комитет Дагестана, мужчине были предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Жестокое обращение с животными, в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией в сети Интернет" и "Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена".

Как выяснилось, депутат установил у себя в огороде капкан. Это он мотивировал тем, что у него пропадали куры, и нужно было поймать "охотника".

Приманкой была выбрана курица. В ловушку угодил беркут - хищная птица семейства ястребиных, охота на которых запрещена.

Дальнейшее не поддается объяснениям. Отец в присутствии малолетнего сына нанес птице удар по голове металлической трубой, снимая процесс на камеру мобильного телефона. После этого он попросил сына продолжить издевательство над птицей.

"Свою вину в совершении преступлений мужчина полностью признал. Из личных средств на рекламных плакатах он разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными и об уголовной ответственности за совершение подобных действий", - сообщили в Следственном комитете республики.