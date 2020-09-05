В Гатчине прошел фестиваль "Дым над водой"

Первые выходные осени ознаменовались в Ленобласти проведением грандиозного open-air "Дым над водой", объединившим рок и классику в исполнении симфонического оркестра "Таврический".

В течение всего дня 5 сентября в Приоратском парке Гатчины длился музыкальный марафон, объединивший самых ярких джазовых и рок-музыкантов. Вход на фестиваль был свободным, многочисленная публика услышала неожиданные импровизации и рок-композиции в различных этнических стилях. Также на концертных площадках вспомнили творчество Виктора Цоя и отдали дань уважения медицинским работникам, защищающим нас от эпидемии коронавируса.

Кульминацией праздника стал гала-концерт, прошедший на склонах Филькина озера. Основатель фестиваля маэстро Михаил Голиков и возглавляемый им симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" представили удивительную программу, в которой нашлось место самой разной музыке - от шедевров Моцарта до хитов Aerosmith и Deep Purple. Участники последней группы записали специальное приветственное обращение для участников гостей фестиваля. Также со сцены к слушателям обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который под приветственные возгласы собравшихся объявил Гатчину будущей столицей 47 региона и сообщил, что принято решение сделать Приоратский парк постоянной площадкой для проведения фестиваля "Дым над водой".