В Петербурге арестовали мужчину, избивавшего годовалую девочку

В Санкт-Петербурге заключены под стражу мужчина, систематически избивавший годовалую дочь своей сожительницы, а также сама мать ребенка. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Инцидент произошел в Василеостровском районе.

Как полагает следствие, в период с конца июля по 3 сентября арестованный применял физическую силу в отношении маленькой девочки, заведомо понимая, что ребенок находится в беспомощном состоянии. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.117 УК РФ ("Истязание"). Аналогичная мера пресечения выбрана для сожительницы мужчины.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в полицию поступила информация из детской больницы о том, что к ним из квартиры, расположенной в Василеостровском районе города, поступила годовая девочка с многочисленными травмами головы и тела. Когда "скорая" забирала ребенка из квартиры, проживающий там мужчина объяснил врачам, что ребенок просто упал с кровати. Однако при проверке выяснилось, что травмы - результат побоев. 22-летний мужчина избивал крошечную девочку якобы за ее плохое поведение, пока его 20-летння сожительница ходила в магазин за алкоголем.