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05.09.2020 17:55
Рубрика: Общество

В Крыму на фестивале "Таврида - АРТ" прошел парад яхт и фрегатов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

На фестивале "Таврида - АРТ", который проходит в Судаке в бухте Капсель состоялся стилизованный парад яхт, фрегатов и старинных катеров.

Фото: Предоставлено оргкомитетом Арт-кластера "Таврида"
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Как рассказали в пресс-службе фестиваля, для участников парада организован конкурс, главный приз которого - один миллион рублей на ремонт и техническое обслуживание судна. Победителей определят в двух номинациях: "лучший кастомайзинг (оформление) лодки" и "лучшая иллюминация и подсветка маломерного судна".

"Для участия в конкурсе капитаны и владельцы лодок представили свои экипажи в различных стилизациях. На параде прошли пиратские корабли, галеры под эпоху XVIII века и парусные лодки в иллюминации. Главные украшения водных объектов - алые паруса, цветные флажки и гирлянды", - рассказали в пресс-службе.

Итоги конкурса станут известны на закрытии фестиваля 5 сентября.

Как сообщалось ранее, фестиваль "Таврида - АРТ" проходит в Крыму со 2 по 6 сентября. Мероприятие собрало 2000 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.

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