В Симферополе еще одну больницу перепрофилировали под ковидный госпиталь

В Симферополе на базе ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница" откроют еще один госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

В новый госпиталь на работу требуются врачи-анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, рентгенлаборанты, средний и младший медицинский персонал.

В крымской столице пациенты с новой коронавирусной инфекцией проходят лечение в городской клинической больнице №7, в детской инфекционной больнице. В августе в роддоме Симферополя развернули госпиталь для больных с COVID-19.

По оперативным данным, за 4 сентября на территории Республики Крым выявлен 101 случай коронавирусной инфекции. Всего заболели 2726 человек. Выздоровевших за весь период - 1817 человек, 34 - умерли.