Тедеско рассказал о секрете успеха "Спартака" на старте сезона

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско раскрыл секрет успеха команды на старте нового сезона.

На перерыв на матчи национальных сборных красно-белые ушли лидерами, опережая на одно очко "Зенит". У "Спартака" после шести туров 14 очков. Тедеско признался, что залогом успеха стала проделанная работа.

"Спартак" хорошо прибавлял еще в концовке прошлого сезона. Мы всегда отмечали это, говоря, что команде нужно время. Никаких тайн у нас нет, мы просто продолжали работать. И будем продолжать это делать дальше, ведь мы еще ничего не добились", - рассказал Тедеско "СЭ".

Так же он отметил, что на следующей неделе должен вернутся к тренировкам без ограничений нападающий Александр Кокорин, который на старте сезона не играл из-за травмы.