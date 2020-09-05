Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19

Американская вакцина от коронавируса может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в октябре. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

По его словам, все идет по плану "в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до первого ноября". Американский лидер также выразил уверенность, что американская вакцина будет "замечательной", так как компании-разработчики годами создавали отличные вакцины, пишет ТАСС.

Ранее главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что сомневается в появлении вакцины от коронавируса в США в октябре. "Можно допустить, что она появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - заявил специалист в эфире телеканала CNN.