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05.09.2020 07:50
Рубрика: В мире

Трамп озвучил сроки готовности американской вакцины от COVID-19

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

Американская вакцина от коронавируса может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в октябре. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По его словам, все идет по плану "в том, что касается получения вакцины до конца нынешнего года, и может быть даже до первого ноября". Американский лидер также выразил уверенность, что американская вакцина будет "замечательной", так как компании-разработчики годами создавали отличные вакцины, пишет ТАСС.

Ранее главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что сомневается в появлении вакцины от коронавируса в США в октябре. "Можно допустить, что она появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - заявил специалист в эфире телеканала CNN.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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