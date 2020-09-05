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05.09.2020 04:00
Рубрика: В мире

В США заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Мексикой

Фото: AFP/Alfredo ESTRELLA Фото: AFP/Alfredo ESTRELLA
Фото: AFP/Alfredo ESTRELLA

Число мигрантов, задержанных за нелегальное пересечение американо-мексиканской границы, растет четвертый месяц подряд. Такие данные в пятницу распространили пограничная и таможенная службы США.

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В августе между контрольно-пропускными пунктами на юго-западной границе США были задержаны 46,8 тысячи человек. Для сравнения, в июле - 38,4 тысячи нелегальных мигрантов, а в июне - 30,7 тысячи, пишет РИА Новости. Наименьшее число задержаний на границе в этом году было зафиксировано в апреле - 16,1 тысячи человек.

Отмечается, что в основном в США в одиночку пытаются проникнуть взрослые. Также в августе были задержаны 2,9 тысячи одиноких детей, еще 2,5 тысячи человек попытались пересечь границу целыми семьями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стена, уже частично построенная на границе с Мексикой, помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в Соединенных Штатах. По данным на август, общая протяженность заграждения составляла 275 миль, а в ближайшие месяцы, по словам президента, длина стены должна увеличиться вдвое.

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