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05.09.2020 06:21
Рубрика: Видео

Видео: у полицейского укатился патрульный автомобиль

Текст: Вадим Давыденко

Забыть поставить на ручной тормоз машину с работающим двигателем, да еще и стоящую на уклоне - такое случается, увы, не только с новичками, у которых молоко на губах не обсохло, но и опытными водителями и даже, как можно судить снятому в Свердловской области видео, с сотрудниками ДПС. Даже находящимися при исполнении служебных обязанностей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Поздно вечером в городе Реж (70 км на северо-восток от Екатеринбурга) патруль отправился на место аварии и, выйдя из салона для оформления протокола, инспектор забыл поставить машину на ручник. Уклон по трассе был невелик, но этого хватило, чтобы автомобиль медленно тронулся с места и потихоньку покатил вперед. Когда полицейские заметили это и припустили в погоню, было поздно.

Машина с включенными фарами и сигнализацией успела отъехать на 100-150 метров (к счастью, держась своего ряда, а не выезжая на встречку) и, когда запыхавшийся инспектор почти ее догнал, скатилась на обочину и врезалась в дорожный знак.

В руководстве регионального ГУ МВД пообещали разобраться и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, признав при этом, что причиной могла быть элементарная усталость, накопившаяся к концу смены.

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#видео #авто