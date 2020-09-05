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05.09.2020 12:31
Рубрика: Власть

Володин: Надо обсудить вопрос об участии глав надзорных органов в работе Госсовета

Текст: Галина Мисливская

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в работе Государственного совета России руководителей контрольно-надзорных органов.

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"Мы страна с федеративным устройством. У нас регионы возглавляют губернаторы, которые избираются. Они могут быть представителями самых разных партий, могут быть беспартийными. Крайне важно, чтобы они участвовали в управлении государством и могли более эффективно представлять своих избирателей в федеральных структурах с тем, чтобы с их участием вырабатывались решения", - сказал он в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".

"Эту задачу Госсовет, созданный президентом Путиным, решил", - считает спикер Госдумы.

По его мнению, состав Госсовета может быть расширен за счет представителей контрольно-надзорных органов, "это надо пообсуждать". "Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не для конечного результата, а для галочки. И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", - отметил Володин.

В ближайшее время, по словам председателя ГД, депутаты должны "принять федеральный закон с тем, чтобы поправка к Конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились, в том числе, положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, и об участниках, и о форматах работы". "Многое предстоит сделать для того, чтобы сегодняшний Госсовет был наполнен новым содержанием, которое сделает его еще более эффективным", - добавил он.

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