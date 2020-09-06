Чем опасна езда с пустым бензобаком

Водители, выработавшие привычку заправлять автомобиль после того, как загорается лампочка резервного остатка топлива, оказывают своему железному коню медвежью услугу. Давайте разберемся, чем чревата регулярная езда с почти "сухим" топливным баком.

Когда на приборной панели загорается лампа-индикатор снижения уровня топлива до критического, остается бензина или дизтоплива примерно на 70 км пути.

Конечно, это усредненные цифры, поскольку фактический запас зависит от множества факторов: типа автомобиля, загруженности дороги, времени года. Лучше, конечно, не доводить до такого сценария, однако есть немало водителей, которые намеренно продолжают движение даже и после включения контрольной лампы. Виной тому либо невнимательность, либо странного рода азарт - игра в "дотяну - не дотяну".

Опасность перегрева

Как бы то ни было, при езде с почти пустым баком при повышенной нагрузкой начинают работать элементы топливной магистрали, и прежде бензонасос. Функция этого электрического агрегата, как известно, создавать необходимое давление топлива. Когда бак полный или заполнен частично, в роли охладителя выступает бензин или солярка.

Когда же вместилище почти пустое, бензонасос начинает греться значительно сильнее, чем задано конструкцией.

К тому же из-за дефицита топлива насос может, образно говоря, начать хватать воздух, что также чревато его быстрым выходом из строя. Более того, такое завоздушивание может спровоцировать выход из строя целого ряда элементов топливной системы, в частности, топливных форсунок. Причем в особенности такая перспектива опасна для дизельных силовых агрегатов, крайне негативно реагирующих на подсос воздуха.

Опасность загрязнения

В интернете можно наткнуться также и на обширный набор страшилок о том, что если держать бак пустым или почти пустым, можно спровоцировать появление конденсата на стенках топливного бака, а там до коррозии недалеко. На самом деле сценарий ржавления "потрохов" бензобака сегодня маловероятен. Дело в том, что львиная доля современных автомобилей комплектуется не стальными, а пластиковыми баками.

Так что эта страшилка актуальна главным образом для владельцев старых ВАЗов и "Москвичей" с их металлическими заправочными емкостями. А вот попадание грязи (от присадок) сначала в топливный фильтр, а потом и в камеру сгорания при езде "насухую" не исключено уже для всех автомобилей.

Причем сначала грязью со дна бака забьется топливный фильтр, и бензонасос начнет работать с усиленной нагрузкой, резко сокращая свой ресурс. В любом случае, имеет смысл регулярно, лучше всего раз в год, промывать всю топливную систему, включая бензобак, а также менять фильтры.

Проблемы с запуском двигателя

Когда бак автомобиля почти пуст (не важно, пластиковый он или металлический), на его стенках из-за перепада температур образуется конденсат. Причем зависимость тут прямая - чем меньше топлива, тем больше вероятность образования влаги на внутренних стенках бака. А поскольку вода тяжелее бензина, со временем она скапливается у дна топливного бака, читай - прямо у бензонасоса. Именно по этой причине машину с почти пустым баком бывает сложнее завести.

Кроме того, холодной зимой и при почти полном отсутствии в баке бензина или солярки вода на дне бензобака может замерзнуть. Это может либо временно нарушить работу бензонасоса, либо и вовсе его убить.

Именно поэтому опытные водители зимой заливают в бак абсорбирующие воду добавки, которые можно приобрести в любом автомобильном магазине. До появления же таких передовых химикатов знатоки практиковали добавление в бензобак стакана спирта. Однако в сегодняшних реалиях мы, разумеется, такое "спиртование" не рекомендуем.