Что означают цветные полоски и точки-маркеры на шинах

Если вы хоть раз покупали новую автомобильную резину, то наверняка замечали, что на протекторе и боковинах шин имеются различные цветные метки. Что означает эта загадочная тайнопись? В интернете можно набрести на несметное число домыслов. Кто-то утверждает, что это сугубо технологические обозначения и даже маркировка бракованного изделия. Как же дела обстоят на самом деле?

Разноцветные линии на протекторе

Цветные полоски на протекторе покрышек наносятся на заготовительном участке на этапе производства еще сырой протекторной ленты. Электроника ориентируется на маркеры уникальной расцветки, ширины и расположения для центровки ленты на шине. Затем, уже после завершения процесса производства, на такие линии начинают ориентироваться логистические службы.

Разноцветный рисунок становится своего рода паспортом, по которому можно идентифицировать типоразмер и модель покрышек, сложенных в стойки или пирамиды на складе. Кроме того, разноцветные линии служат индикатором, по которому можно определить, прошла ли резина обкатку.

Но какую пользу из всей этой цветной грамоты может извлечь покупатель? Оказывается, самую прямую. Приобретая комплект резины в магазине, ему будет не лишним убедиться, что рисунок на всех четырех или пяти колесах совпадает. Если так - значит шины из одной партии с близкими характеристиками и одним временем изготовления. Впрочем, для полной уверенности стоит обратить внимание также на боковины шин, где нанесена дата производства.

Желтые точки или треугольники

Такие маркеры на боковине шины обозначают самое легкое место покрышки, которое определено методом статической балансировки.

При монтаже резины на диск нужно убедиться, что желтый маркер оказался с противоположной стороны самого легкого места колесного диска, которое, как правило, обозначается латинской литерой L.

Если же на диске обозначения L не имеется, при установки резины необходимо разместить ее так, чтобы желтая метка оказалась рядом с вентилем накачки колеса (ниппелем). Это значительно облегчит балансировку шины и позволит использовать меньше грузов для компенсации баланса.

Красные точки или треугольники

Помимо желтой метки на боковине резины можно встретить также и кружки или треугольники оранжевого или красного цветов. Это, наоборот, самый тяжелый сектор шины.

При шиномонтаже мастеру следует устанавливать шину так, чтобы красная точка была напротив легкой зоны обода, обозначаемой буквой L. Если литеры L на диске не имеется, шина с оранжевой или красной меткой должна быть установлена в противоположной стороны от вентиля накачки шины.

Белые точки или треугольники

Обычно белая точка на покрышке обозначает ее самое гибкое место. В этом случае во время монтажа шины на диск, необходимо монтировать резину так, чтобы белая отметка оказалась на 180 градусов от самого легкого места на колесном диске (маркер L).

Между тем, белая окружность с цифрой (также на боковине покрышки) информирует о прошедшей проверке качества, и подтверждает заявленные производителем характеристики. Для потребителя такая информация может понадобиться только в случае выявления брака.