Десять неписанных правил поведения за рулем

Большинству из этих правил не научат в автошколе. Тем не менее для безаварийной езды и безопасности всех участников движения следующие принципы стоит соблюдать.

Не отвлекайтесь!

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Львиная доля ДТП в черте города происходит сегодня из-за того, что водители по сути "живут" в своем смартфоне.

Если без такого личного гаджета никак, потрудитесь подключить его к бортовой системе автомобиля через Bluetooth или разместите на держателе, установив последний в поле зрения водителя!

Приучите себя наговаривать сообщения и ни в коем случае не набивайте за рулем текст посланий. Казалось бы, это очевидное правило, но, как показывает практика, его нарушают в массовом порядке. К слову, штраф за использование телефона во время движения транспортного средства без гарнитуры или специального устройства громкой связи составляет сегодня 1500 рублей.

Не спешите стартовать со светофора

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В ПДД не регламентируется, как быстро следует стартовать после того, как на светофоре зажегся зеленый сигнал. Неудивительно, что в потоке можно встретить немало "Шумахеров", которые вдавливают педаль акселератора в пол, едва зажегся "зеленый". Такая манера езды опасна.

Дело в том, что в момент стартового рывка другие участники движения могут еще не завершить маневр по проезду перекрестка. Как показывает практика, водители автобусов и троллейбусов, равно как "торопыги", нередко стремятся проехать перекресток на "желтый" и даже "красный". Так что куда разумнее будет выждать пару секунд, а еще лучше дождаться, пока начнут движение ваши соседи по потоку, и лишь потом стартовать.

Предупреждайте других об опасности на дороге

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Водителям, следующим за вами в потоке, не всегда и не все видно. Поэтому если вы убедились, что у вас по курсу произошел затор, случилось ДТП или, скажем, на переход через оживленную магистраль ступил пешеход, плавно снизьте скорость и включите "аварийку".

Оно к тому же будет безопаснее для вас и ваших пассажиров. Ведь если вы резко и неожиданно затормозите, то вполне можете спровоцировать аварию - ваш автомобиль могут "догнать" машины, следующие за вами в потоке.

Сигнализируйте фарами, уступая дорогу

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Случается, что на равнозначном перекрестке или, скажем, при въезде во двор вам сложно разъехаться с встречным транспортом просто потому, что непонятно, у кого приоритет в движении.

Такие ситуации чреваты авариями. Ведь водители могут не понять намерений друг друга и начать движение одновременно. Если вы решили уступить дорогу, обозначьте свое намерение, моргнув фарами. Это сигнал хорошо знаком опытным водителям и его стоит взять на вооружение их менее опытным коллегам. Как вариант, просигнализируете "встречному" о своих намерениях взмахом руки.

Правило трех "Д"

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Соблюдение правило "Дай Дорогу Дураку", предписывающего не создавать помех водителям, которые едут агрессивно или непредсказуемо, избавило от проблем очень многих водителей.

Никогда не реагируйте на агрессию на дороге агрессией, пропустите водителя, летящего сломя голову и нарушающего ПДД. От вас не убудет, зато вы наверняка убережетесь от неприятных последствий, которые встретившийся вам неопытный водитель или дорожный агрессор провоцирует.

Не оставляйте водительскую дверь открытой

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Выработайте привычку доставать сумки и другую поклажу с правой стороны машины. Так вы минимизируете риски - у водителей попутного направления будет меньше шансов врезаться в открытую вами настежь дверь с левого борта.

Если вы открываете водительскую дверь и выходите из машины, убедитесь в том, что вы не создаете препятствия другим автомобилям, во всех случаях выходите и закрывайте дверь быстро.

Старайтесь также не оставлять двери открытыми настежь. В противном случае их может распахнуть и повредить сильный порыв ветра. И, наконец, самое очевидное - прежде, чем открыть дверь, всегда смотрите в водительское зеркало.

Максимальная осторожность при соседстве с грузовиками

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Грубейшей ошибкой является практика перестроения перед фурой или другим "большегрузом" справа. У грузовиков в этой области слепая зона, так что, подлезая под нос крупной машины с правого борта, вы провоцируете ДТП.

Не спешите на переходах и во дворах

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Проезжая по двору или приближаясь к пешеходному переходу, всегда сбрасывайте скорость до минимальной.

Помните, что из-за каждой машины, столба или автобусной остановки может выбежать ребенок.

Если перед пешеходным переходом остановился автобус, смотрите под его передние колеса - возможно пешеход уже ступил на "зебру", и тогда вы можете увидеть его в просвет между колесами.

Не поднимайте с пола салона вещи во время движения

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Если во время движения вы уронили на пол телефон, очки, сумку и другие вещи, не пытайтесь нащупать эту мелочевку во время движения.

Вместо этого включите "аварийку", медленно снизьте скорость, по возможности сместитесь к обочине и остановитесь. А там уже ищите пропажу, сколько душе угодно. К сожалению, это простое правило часто нарушается, особенно если на пол, чаще всего к педальному узлу падает смартфон.

Корректная парковка

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При парковке всегда просчитывайте, не создаст ли ваш автомобиль помех движению. Не стоит оставлять автомобиль на повороте, въезде во двор и на узкой дороге. При параллельной парковке старайтесь ставить машину максимально близко к бордюру, а при перпендикулярной стремитесь встать точно по центру вашего паркоместа.

Если разметки нет, просчитайте ситуацию. Убедитесь в том, что у водителей соседних машин достаточно пространства, чтобы открыть водительскую дверь и пробраться в салон. Наконец, выработайте привычку складывать внешние зеркала вашей машины. Так вы дадите соседям дополнительное пространство для маневра.