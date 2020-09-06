Hyundai Tucson Rock Edition. Чем отличается спецверсия популярного кроссовера

Hyundai Tucson давно пользуется спросом в России. По итогам июля он уступил в продажах корейского бренда лишь Creta и Solaris. А в 2019 году и вовсе вошел в 25 самых востребованных автомобилей России - по стране разошлись 22 753 "Туссанов". Чтобы еще больше зажечь аудиторию, Hyundai выпустил несколько спецверсий Tucson, в том числе - Rock Edition тиражом всего 1000 экземпляров. Чем примечателен рокерский вариант и чем покупателя привлекает Tucson в принципе?

Фото: Пресс-служба Hyundai

Третье поколение Tucson дебютировало еще в 2015 году, два года назад корейцы провели рестайлинг. Автомобиль обзавелся массивной решеткой радиатора, эффектной головной оптикой, ходовыми огнями L-образной формы, новой графикой задних фонарей.

Rock Edition внешне отличить от "стандарта" непросто, но можно. В первую очередь - благодаря шильдикам в форме серебристых гитарок на задних стойках, а также 18-дюймовым колесным дискам (вместо 17-дюймовых) и полностью светодиодным фарам с омывателем.

Фишка рокерской версии не только в том, чтобы выделиться из толпы внешне. Владелец лимитированной серии получил по специальной цене многое из того, что входит в состав дорогих комплектаций. В числе прочего это мультимедиа с цифровым 7-дюймовым экраном (вместо базового монохромного), камера заднего вида, передние и задние датчики парковки. Плюс обивка салона белой кожей с перфорацией, подогрев руля, электропривод складывания зеркал.

Но причем здесь рок, спросите вы. А вот за рок, судя по всему, отвечает 2,4-литровый 184-сильный четырёхцилиндровый атмосферный двигатель, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. Новый агрегат заменил на рынке 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л. с., не пользовавшийся особой популярностью. Мотор 2,4 литра доступен, разумеется, и сам по себе, не являясь исключительной составной частью Rock Edition.

Этот движок не дает соскучиться за рулем, позволяя и на старте не оплошать, и на обгонах не собрать хвост. При этом коробка работает мягко, но как будто неторопливо, по крайней мере на низших передачах - впрочем, решающего значения это не имеет. Лучше всего машина ведет себя в спортрежиме, в котором может составить конкуренцию даже легковесным седанам.

Атмосферный двигатель с непосредственным впрыском заточен под использование АИ-92, что не может не радовать уже само по себе. Но и цифры расхода топлива заряжают оптимизмом: 10,1 литра в смешанном режиме и меньше 8 литров на трассе.

Мотор работает незаметно, практически не передавая шумовой эффект в салон. Да и в целом внутри достаточно тихо - можно разговаривать, не повышая голоса.

В какой-то мере это заслуга независимой подвески - она неплохо справляется с небольшими ямками и стыками в городе и на трассе. Лишь когда дело доходит до крупных выбоин, в реакции шасси появляется жесткость, и пассажирам становится не до общения.

В то же время полный привод позволяет не ограничивать себя асфальтовым покрытием. Мое путешествие из одной деревни в другую по едва подсохшему полю (так короче) не имело никаких последствий, кроме необходимости ехать на мойку.

От рулевого управления не стоит ждать острых реакций. "Туссан" - это про спокойную и правильную езду.

Помимо классических опций безопасности, кроссовер в ряде комплектаций может похвастать адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, предупреждающей в том числе о боковом трафике сзади, и системой оценки состояния водителя, которая напоминает о необходимости остановки в случае многочасовой поездки. На трассе система управления светом автоматически переключает дальний на ближний при приближении встречного транспорта. Помимо прочего "Туссан" способен с помощью радаров мониторить появление пешеходов и применять автоматическое торможение в случае необходимости.

В салоне глаз цепляется в первую очередь за экран мультимедийной системы, который возвышается над торпедой. Несмотря на то, что монитор смотрит строго по центру, а не развернут в сторону водителя, читается он хорошо. Конечно, на нем остаются следы пальцев, но понятное меню и неплохая отзывчивость с лихвой перекрывают этот нюанс. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, поэтому в салоне можно разговаривать по телефону без рук и слушать свою музыку.

Настройки звука позволяют сделать рок еще чуть более рокерским, тем не менее на концертное звучание рассчитывать не стоит. Зато система умеет автоматически регулировать громкость звучания в зависимости от скорости автомобиля, чтобы внешние шумы не заглушали музыкальные треки.

Перед селектором трансмиссии опционально организуется ниша для беспроводной зарядки телефона, пассажиры также могут зарядить свои гаджеты с помощью USB-портов. В салоне есть и две розетки - спереди и в багажнике. К эргономике передней панели сложно придраться - все интуитивно понятно и находится на своих местах.

Внутреннего пространства "Туссана" достаточно для комфортной поездки четырех человек. Но пятый пассажир не приветствуется - в первую очередь на дальней дистанции. Среднее место на заднем диване отличается высокой посадкой и жесткой спинкой (в ней спрятан столик с подстаканниками), а под ногами пролегает тоннель. Зато у кресел справа и слева широчайший диапазон регулировок, сами сиденья обтянуты белой кожей, которые приятны и глазу, и на ощупь. Подогрев задних сидений доступен во многих комплектациях, а вот вентиляция кресел является прерогативой только водителя и пассажира впереди.

Багажное отделение не назовешь слишком большим, равно как и слишком маленьким - это 488 литров свободного пространства. Пара чемоданов, дорожный холодильник и два самоката войдут без проблем. Если сложить спинки задних кресел, имеем в распоряжении уже 1478 литров. В этом случае можно увезти и шкаф в разобранном виде. Жаль, нет кнопки закрывания багажника. Ты либо хлопаешь дверью слишком сильно, либо выступаешь в роли доводчика, подталкивая ее с внешней стороны и собирая грязь на руках.

Что в итоге? Мощный мотор, богатые комплектации, надежное управление. Это главные козыри, которыми привлекает Hyundai Tucson.

Цены - на уровне рынка. Машина с мотором 2,4 л, автоматом и полным приводом стоит от 1 909 000 рублей, тот же вариант с мотором 2 литра обойдется минимум в 1 799 000 рублей, а двухлитровый движок с передним приводом - в 1 634 000. Есть версии с механической коробкой передач (дешевле), а также дизельный "Туссан" (дороже).