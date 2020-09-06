Месси прошел тест на коронавирус дома

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в домашних условиях, информирует Marca.

Если результат теста окажется отрицательным, то Месси возобновит тренировки с "сине-гранатовыми" уже завтра.

Чуть ранее аргентинец дал резонансное интервью, в котором заявил, что несмотря на сильное желание уйти из "Барселоны", он остается.

Судя по всему, Месси поменял свое мнение после того, как руководство каталонского клуба дало понять его отцу Хорхе, что оно не собирается бесплатно отпускать игрока. А потенциальным покупателям пришлось бы заплатить за аргентинца прописанную в его контракте с "Барселоной" сумму отступных - 700 миллионов евро.