Михаил Мишустин обсудил планы госкорпорации "ВЭБ.РФ"

Новости

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 01:22
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России 00:31
Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна 00:20
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 00:16
Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19 06.09.2020
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации 06.09.2020
В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 06.09.2020
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 06.09.2020
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 06.09.2020
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 06.09.2020
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 06.09.2020
Акция протеста в Минске завершилась 06.09.2020
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 06.09.2020
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 06.09.2020
Назван состав сборной России на матч с венграми 06.09.2020
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 06.09.2020
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 06.09.2020
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 06.09.2020
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 06.09.2020
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 06.09.2020
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 06.09.2020
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 06.09.2020
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 06.09.2020
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 06.09.2020
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 06.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 23:57
Рубрика: Власть

Задача на развитие

Михаил Мишустин обсудил планы госкорпорации "ВЭБ.РФ"
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Премьер-министр Михаил Мишустин в конце прошлой недели провел рабочую встречу с председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым, обсуждали перестановки в наблюдательном совете института развития.
Михаил Мишустин обсудил с Игорем Шуваловым перестановки в набсовете "ВЭБ.РФ". Фото: РИА Новости Михаил Мишустин обсудил с Игорем Шуваловым перестановки в набсовете "ВЭБ.РФ". Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин обсудил с Игорем Шуваловым перестановки в набсовете "ВЭБ.РФ". Фото: РИА Новости

Возглавит его, вместо самого премьера, зампред кабинета министров, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Белоусов: План развития экономики будет утвержден в сентябре

В состав также войдет его первый заместитель Валерий Сидоренко. Необходимые документы Михаил Мишустин уже подписал.

Такие изменения, подчеркнул председатель правительства, продиктованы недавно вступившим в силу федеральным законом. Он актуализировал отдельные полномочия наблюдательного совета госкорпорации, включая те, которые касаются участия в проектах, имеющих приоритетное значение для экономики страны.

"Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности "ВЭБ.РФ", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. - Позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведет институт развития, в том числе с учетом проводимой правительством политики, направленной на увеличение инвестиций в реальный сектор экономики, инфраструктуру и расширение экспорта".

Михаил Мишустин напомнил, что правительство в настоящее время ведет работу по национальным целям развития на ближайшие десять лет, которые определил президент России Владимир Путин.

Перемены позволят "ВЭБ.РФ" принимать оперативные решения по важным проектам

"Это направление находится на особом контроле. Рассчитываю, что "ВЭБ.РФ" активно подключится к работе над ним", - обратил внимание глава кабинета министров на эту новую задачу.

Между тем

Михаил Мишустин установил работающим в Арктической зоне предпринимателям, в том числе индивидуальным, возмещение до 75% затрат на страховые взносы. Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Для получения поддержки организация должна быть зарегистрирована в качестве резидента Арктической зоны, и ей необходимо направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Прием заявок на получение статуса резидента начался 28 августа. Это решение, рассчитывают в правительстве, поможет создать рабочие места и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.

Официально

Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Средства использованы из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году. Ранее кабинет министров повысил сумму, на которую льготники могут получать такую помощь.

Фото: iStock
Более 300 тысяч россиян смогут получить помощь по соцконтракту

Глава правительства также установил на 2020 год новые стимулирующие выплаты отдельным категориям работников, помогающих больным с коронавирусной инфекцией или задействованных в борьбе с заболеванием. Подписанное постановление касается сотрудников организаций подведомственных минздраву, минобрнауки, минобороны, минтруда, минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, которые наравне с врачами обычных больниц и поликлиник участвуют в противодействии вирусу, в том числе напрямую контактируют с больными. Размер выплат зависит от должности специалиста и составит 20-100 процентов от среднемесячного дохода за первые девять месяцев 2019 года. Выплаты будут осуществляться за период с 1 апреля, но не ранее даты регистрации в конкретном регионе подтвержденного случая коронавирусной инфекции, за фактически отработанное время, время исполнения воинских или служебных обязанностей. Из резервного фонда правительства Мишустин выделил на финансирование новых выплат более пяти миллиардов рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования