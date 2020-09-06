Михаил Мишустин обсудил планы госкорпорации "ВЭБ.РФ"

Возглавит его, вместо самого премьера, зампред кабинета министров, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
В состав также войдет его первый заместитель Валерий Сидоренко. Необходимые документы Михаил Мишустин уже подписал.
Такие изменения, подчеркнул председатель правительства, продиктованы недавно вступившим в силу федеральным законом. Он актуализировал отдельные полномочия наблюдательного совета госкорпорации, включая те, которые касаются участия в проектах, имеющих приоритетное значение для экономики страны.
"Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности "ВЭБ.РФ", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. - Позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведет институт развития, в том числе с учетом проводимой правительством политики, направленной на увеличение инвестиций в реальный сектор экономики, инфраструктуру и расширение экспорта".
Михаил Мишустин напомнил, что правительство в настоящее время ведет работу по национальным целям развития на ближайшие десять лет, которые определил президент России Владимир Путин.
"Это направление находится на особом контроле. Рассчитываю, что "ВЭБ.РФ" активно подключится к работе над ним", - обратил внимание глава кабинета министров на эту новую задачу.
Между тем
Михаил Мишустин установил работающим в Арктической зоне предпринимателям, в том числе индивидуальным, возмещение до 75% затрат на страховые взносы. Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Для получения поддержки организация должна быть зарегистрирована в качестве резидента Арктической зоны, и ей необходимо направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Прием заявок на получение статуса резидента начался 28 августа. Это решение, рассчитывают в правительстве, поможет создать рабочие места и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.
Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Средства использованы из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году. Ранее кабинет министров повысил сумму, на которую льготники могут получать такую помощь.
Глава правительства также установил на 2020 год новые стимулирующие выплаты отдельным категориям работников, помогающих больным с коронавирусной инфекцией или задействованных в борьбе с заболеванием. Подписанное постановление касается сотрудников организаций подведомственных минздраву, минобрнауки, минобороны, минтруда, минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, которые наравне с врачами обычных больниц и поликлиник участвуют в противодействии вирусу, в том числе напрямую контактируют с больными. Размер выплат зависит от должности специалиста и составит 20-100 процентов от среднемесячного дохода за первые девять месяцев 2019 года. Выплаты будут осуществляться за период с 1 апреля, но не ранее даты регистрации в конкретном регионе подтвержденного случая коронавирусной инфекции, за фактически отработанное время, время исполнения воинских или служебных обязанностей. Из резервного фонда правительства Мишустин выделил на финансирование новых выплат более пяти миллиардов рублей.