Михаил Мишустин обсудил планы госкорпорации "ВЭБ.РФ"

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце прошлой недели провел рабочую встречу с председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым, обсуждали перестановки в наблюдательном совете института развития.

Возглавит его, вместо самого премьера, зампред кабинета министров, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В состав также войдет его первый заместитель Валерий Сидоренко. Необходимые документы Михаил Мишустин уже подписал.

Такие изменения, подчеркнул председатель правительства, продиктованы недавно вступившим в силу федеральным законом. Он актуализировал отдельные полномочия наблюдательного совета госкорпорации, включая те, которые касаются участия в проектах, имеющих приоритетное значение для экономики страны.

"Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности "ВЭБ.РФ", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. - Позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведет институт развития, в том числе с учетом проводимой правительством политики, направленной на увеличение инвестиций в реальный сектор экономики, инфраструктуру и расширение экспорта".

Михаил Мишустин напомнил, что правительство в настоящее время ведет работу по национальным целям развития на ближайшие десять лет, которые определил президент России Владимир Путин.

Перемены позволят "ВЭБ.РФ" принимать оперативные решения по важным проектам

"Это направление находится на особом контроле. Рассчитываю, что "ВЭБ.РФ" активно подключится к работе над ним", - обратил внимание глава кабинета министров на эту новую задачу.

Между тем

Михаил Мишустин установил работающим в Арктической зоне предпринимателям, в том числе индивидуальным, возмещение до 75% затрат на страховые взносы. Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Для получения поддержки организация должна быть зарегистрирована в качестве резидента Арктической зоны, и ей необходимо направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Прием заявок на получение статуса резидента начался 28 августа. Это решение, рассчитывают в правительстве, поможет создать рабочие места и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.

Официально

Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Средства использованы из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году. Ранее кабинет министров повысил сумму, на которую льготники могут получать такую помощь.

Глава правительства также установил на 2020 год новые стимулирующие выплаты отдельным категориям работников, помогающих больным с коронавирусной инфекцией или задействованных в борьбе с заболеванием. Подписанное постановление касается сотрудников организаций подведомственных минздраву, минобрнауки, минобороны, минтруда, минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, которые наравне с врачами обычных больниц и поликлиник участвуют в противодействии вирусу, в том числе напрямую контактируют с больными. Размер выплат зависит от должности специалиста и составит 20-100 процентов от среднемесячного дохода за первые девять месяцев 2019 года. Выплаты будут осуществляться за период с 1 апреля, но не ранее даты регистрации в конкретном регионе подтвержденного случая коронавирусной инфекции, за фактически отработанное время, время исполнения воинских или служебных обязанностей. Из резервного фонда правительства Мишустин выделил на финансирование новых выплат более пяти миллиардов рублей.