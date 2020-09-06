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Фото: Сергей Куксин/ РГ

Олеся Фокина, режиссер:

- ФАС завела дело на ведущую шоу "Орел и решка", блогера Настю Ивлееву за рекламу итальянского вермута на ее YouTube-канале.

Хочу сказать, что свобода поведения в сети для меня всегда была сомнительным качеством. Может быть, за это меня стоит осудить и обвинить. Для меня безусловным принципом является то, что человек с широкой аудиторией должен нести ответственность за каждое свое слово, фото или видео, потому что все его действия распространяются сразу же на тысячи людей. И если определенное сетевое сообщество считает эту знаменитость авторитетом, является ее фанатом или прислушивается к ее мнению, то в этой же пропорции должны увеличиваться обязательства перед людьми, которые тебя просматривают, стоит понимать, что говоришь и делаешь.

К сожалению, из соцсетей льется очень много мусора, за всем этим шлаком не видно никакого смысла, поэтому, на мой взгляд, это все надо утилизировать. Не говоря уже о том, когда идет открытая пропаганда алкоголя, наркотиков.

Фото: Instagram.com/ Настя Ивлеева
ФАС завела дело на Настю Ивлееву за рекламу алкоголя

Как выразился один мой знакомый психолог: человек есть то, что он потребляет, мы - продукт нашего питания. Поэтому мне очень жалко людей, которые "питаются" таким контентом, потребляют эту низкосортную продукцию, о которой вы говорите. Если они увлекаются подобного рода вещами, то им и останется это достаточно ничтожное существование.

Мне кажется, интернет-пространство, конкретно - соцсети, исключая какие-то ресурсы для развития собственного дела, спорта или творчества, в большинстве своем поглощают людей, человек опускается, перестает мыслить, подражает.

Мы бы, поверьте, не обсуждали всю эту ситуацию, если бы блог Ивлеевой был полезным. Она же не "Маленькие трагедии" Пушкина рекомендует читать. Или Чайковского слушать. Тогда бы можно было смело говорить о том, что к свободному человеку придираются. А в этой ситуации она должна нести ответственность за содержимое своего блога.

Общество СМИ и соцсети

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