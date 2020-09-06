Новости

Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине 13:03
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус 13:03
В Эквадоре создали виртуальное кладбище, чтобы почтить память жертв коронавируса 12:40
В белгородском карьере столкнулись локомотивы, один сгорел 12:35
Предприниматели Арктической зоны получат частичную компенсацию страховых взносов 11:27
В Москве зарегистрировано самое низкое число случаев COVID-19 за 2 недели 10:57
Турция перебрасывает танки к границе с Грецией 10:10
Еще 963 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:49
Жара в Калифорнии побила исторические рекорды 09:25
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2" 08:55
Власти Франции предупредили о новой вспышке COVID-19 08:51
Средний чек туристов в Петербурге этим летом обогнал Крым и Сочи 08:30
Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю 07:59
Оверим нокаутировал Сакаи в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе 07:53
Ученые вычислили самый несчастливый возраст 07:37
"Нью-Йорк Айлендерс" стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ 07:27
Азербайджан пропустит учения "Кавказ-2020" 06:35
Врач рассказал о влиянии смартфонов на память человека 06:04
В России завершили работу над планом восстановления экономики 04:53
В Японии эвакуируют свыше 100 тысяч человек из-за тайфуна "Хайшэнь" 04:12
Туристы оценили качество отдыха в Крыму 03:49
В Калифорнии из-за лесного пожара объявили эвакуацию 02:57
Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе 01:26
Шойгу сообщил о планах НАТО по переброске войск в Польшу 00:56
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72 00:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 13:03
Рубрика: Общество

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

Текст: Ксения Колесникова

От российских школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

- С детей тесты никто не берет. Главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять людей с высокой температурой, - рассказал ТАСС первый замминистра Дмитрий Глушко. - Дети очень мало болеют. Главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация.

Напомним, ранее Дмитрий Глушко заявил, что случаи коронавирусной инфекции в некоторых школах выявляются. Но они носят единичный характер. В случае выявления инфекции классы уходят на дистанционное обучение.

Путин назвал ключевой вопрос в противодействии коронавирусу
Общество Здоровье Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минпросвещения: Случаи коронавируса в школах единичны
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Собянин оценил сроки вакцинации от COVID-19
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете