От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

- С детей тесты никто не берет. Главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять людей с высокой температурой, - рассказал ТАСС первый замминистра Дмитрий Глушко. - Дети очень мало болеют. Главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация.

Напомним, ранее Дмитрий Глушко заявил, что случаи коронавирусной инфекции в некоторых школах выявляются. Но они носят единичный характер. В случае выявления инфекции классы уходят на дистанционное обучение.