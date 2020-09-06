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06.09.2020 15:50
Рубрика: Общество

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям это тоже будет предложено, - рассказал Дмитрий Глушко ТАСС. - Это будет в добровольном порядке.

Ранее он также сообщил, что школьникам сдавать тест на коронавирус не потребуется. По мнению первого замминистра, главное - организовать качественный контроль на входе в школы, который позволит выявлять людей с высокой температурой. Причем надо уделять больше внимания тем, кто работает в школе: учителям, администрации и другим сотрудникам.

Напомним, первая вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Ее уже начали поставлять в медицинские учреждения.

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