Петербургский музыкант исполнил 42-часовую импровизацию на пианино

Петербургский пианист Руслан Ишдавлетов побил мировой рекорд по импровизации на фортепиано без перерыва. Музыкант играл 42 часа 24 минуты.

Эксперимент проходил на базе Планетария №1. Утром 4 сентября Руслан сел за инструмент и лишь 6 сентября ранним утром прекратил эксперимент.

Руслан Ишдавлетов - признанный мастер сверхдолгой импровизации. В марте он уже устанавливал мировой рекорд, тогда его игра продлилась 37 часов без перерыва. В этот раз музыкант планировал сыграть от 40 до 50 часов.

После рекорда музыкант поблагодарил всех близких, друзей и поклонников, которые следили за его достижением и пошел отсыпаться.