Средний чек туристов в Петербурге этим летом обогнал Крым и Сочи

Этим летом путешествующие россияне больше всего тратили по картам в Санкт-Петербурге. Средний чек покупки составил 4601 рубль. Об этом сообщают РИА Новости.

В Краснодарском крае туристы тратили по 2732 рубля за одну покупку. При этом большинство отправились в Сочи, Геленджик, Абрау-Дюрсо и Анапу. Среди этих городов самый высокий средний чек трат по картам оказался в Сочи - 3210 рублей. Средний чек в Абрау-Дюрсо - 1614 рубля, а в Анапе - 1374 рубля.

В Крыму россияне в среднем тратили 2163 рубля на одну покупку, а в Карелии - 2654 рубля. Чек в Подмосковье составил 4160 рублей. Также в пятерку популярных направлений вошел Алтай. Этим летом там россияне в среднем тратили 2654 рубля.