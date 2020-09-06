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06.09.2020 03:49
Рубрика: Экономика

Туристы оценили качество отдыха в Крыму

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство гостей, которые в этом году отдыхали в Крыму, намерены вернуться сюда вновь. Об этом рассказали в министерстве курортов и туризма региона. В ведомстве исследовали мнение путешественников, подготовив для этого специальную анкету.

Фото: Санаторий "Северное сияние"
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"С начала курортного сезона, с первого июля, на вопросы ответили более трех тысяч приезжающих на полуостров. И сбор мнений будет продолжен до первого октября", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Предварительный анализ полученных ответов показывает, что в новом сезоне число туристов, готовых отдыхать в Крыму, будет, как минимум, на уровне прошлого года. При этом в министерстве отметили, что туристическое направление уверенно развивается. Если в 2019 году доля гостей, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20 процентов, то нынешний год превысит в разы этот показатель.

Только в августе в Крыму отдохнули свыше двух миллионов туристов, а в период с первого июля по первое сентября в регионе побывали более 3 миллионов 539 тысяч человек.

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